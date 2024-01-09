Атомная энергетика поможет Эстонии обеспечить безопасность снабжения и достичь климатических целей, а также оказать поддержку возобновляемым источникам энергии, говорится в отчете государственной рабочей группы по атомнной энергетике.
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АЭС могла бы начать производство электроэнергии через десять лет после положительного решения Рийгикогу
Внедрение атомной энергетики в стране, не имеющей предыдущего опыта, требует многолетней подготовки, а на пуск производства электроэнергии от атомной электростанции может потребоваться 9-11 лет.