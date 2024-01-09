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АЭС могла бы начать производство электроэнергии через десять лет после положительного решения Рийгикогу

Кюлли Крийс
, журналист
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На пресс-конференции рабочей группы по ядерной энергетике пояснениями поделились вице-канцлеры Минклимата Тимо Татар (слева) и Антти Тооминг, а также координатор рабочей группы Реэлика Руннел.
На пресс-конференции рабочей группы по ядерной энергетике пояснениями поделились вице-канцлеры Минклимата Тимо Татар (слева) и Антти Тооминг, а также координатор рабочей группы Реэлика Руннел. Фото: Konstantin Sednev

Атомная энергетика поможет Эстонии обеспечить безопасность снабжения и достичь климатических целей, а также оказать поддержку возобновляемым источникам энергии, говорится в отчете государственной рабочей группы по атомнной энергетике.

Внедрение атомной энергетики в стране, не имеющей предыдущего опыта, требует многолетней подготовки, а на пуск производства электроэнергии от атомной электростанции может потребоваться 9-11 лет.

Это в том случае, если Рийгикогу поддержит запуск ядерной программы.

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