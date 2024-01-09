ДВЕРИ НА ЗАМКЕ ⟩ Клуб в Ору закрылся, но жители не останутся без внимания

Вице-мэр по вопросам развития и хозяйства Александр Кейвабу сказал, что, побывав в Ору и осмотрев здание клуба, они с коллегами приняли решение, что продолжать в нем деятельность нецелесообразно: состояние помещений требует основательной реновации, а его отопление обходится слишком дорого - в здании, построенном более полувека назад, большие теплопотери, да и бытовые условия далеки от современных.

- Сейчас ничего не могу сказать о перспективах - городу непосильны такие инвестиции, в которых нуждается это здание, - сказал он. - Если найдем какие-то проектные решения для ремонта, постараемся их использовать. Есть также вариант создания общинного дома в свободном крыле детского сада, но и туда тоже необходимы инвестиции. Сейчас необходимо решить дилемму - оставлять ли в клубе центральное отопление на минимальном уровне или вообще его отключить. В последнем варианте здание станет еще быстрее разрушаться. Чтобы конкретнее говорить о будущем, для начала планируем заказать аудит, который покажет целесообразность реновации или надо будет думать о сносе.