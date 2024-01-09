ДВЕРИ НА ЗАМКЕ ⟩ Клуб в Ору закрылся, но жители не останутся без внимания

О закрытии клуба в Ору говорили давно, но почти до конца прошлого года здесь еще теплилась жизнь. В конце декабря двери старого очага культуры закрылись. Временно или навсегда - это предстоит решить кохтла-ярвеским городским властям, которые примут здание на свой баланс от клуба "Ахтме", филиалом которого клуб Ору до сих пор являлся.
Вице-мэр по вопросам развития и хозяйства Александр Кейвабу сказал, что, побывав в Ору и осмотрев здание клуба, они с коллегами приняли решение, что продолжать в нем деятельность нецелесообразно: состояние помещений требует основательной реновации, а его отопление обходится слишком дорого - в здании, построенном более полувека назад, большие теплопотери, да и бытовые условия далеки от современных.