В Кохтла-Ярве полиция задержала мужчину, подозреваемого в наркопреступлении

На прошлой неделе в Кохтла-Ярве полицейские задержали мужчину, которого подозревают в незаконном обороте наркотических средств в большом количестве.
Информация о возможном обороте наркотиков в Кохтла-Ярве поступила в полицию в начале прошлой недели. По словам руководителя службы по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Идаской префектуры Дмитрия Кабанова, полицейские отправились проверить полученную информацию и при обыске дома мужчины, известного полиции по предыдущим преступлениям, связанным с наркотиками, обнаружили немногим более 400 граммов тяжелых синтетических опиоидов, амфетамина, таблеток экстази и почти 5500 евро наличными. "В тот же день мы задержали 51-летнего мужчину по подозрению в незаконном обороте наркотических средств в большом количестве, наркотическое вещество, обнаруженное у него дома, было отправлено на экспертизу, а изъятые денежные средства мы рассматриваем как доходы, полученные преступным путем", - прокомментировал Кабанов.
Он добавил, что в случае обнаруженного в доме мужчины вещества дело имеют со значительным количеством тяжелого синтетического опиоида. "Это первый в Идаском регионе случай изъятия такого количества тяжелого синтетического вещества у уличного дилера. Это позволило гарантировать, что опасное вещество, изъятое у подозреваемого, не попадет на улицы и мужчина больше не сможет получать криминальный доход, занимаясь этим", - заявил Кабанов.
Сотрудник полиции подчеркнул, что выявление и поимка наркоторговцев, особенно тех, кто торгует тяжелыми синтетическими веществами, находятся под пристальным вниманием полиции, так как только за последний год количество смертей, связанных с наркотиками, в Идаском регионе увеличилось вдвое. "Чтобы не допустить попадания смертельно опасных веществ на улицы, их употребления и фатальных последствий, сотрудники полиции работают каждый день, и мы очень благодарны тем, кто разделяет те же ценности и сообщает о потенциальных преступниках", - пояснил Кабанов.
Прокуратура также ходатайствовала в суде о санкции на арест мужчины. Вируский уездный суд согласился с позицией прокуратуры и заключил мужчину под стражу на два месяца. "Вируская окружная прокуратура ходатайствовала об аресте подозреваемого, поскольку существует реальная опасность того, что он продолжит торговать тяжелыми синтетическими веществами, если останется на свободе. Кроме того, количество наркотических веществ, обнаруженных в ходе обыска, говорило в пользу ареста", - пояснила прокурор Вируской окружной прокуратуры Софья Христофорова.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса о незаконном обращении наркотических веществ в крупном размере. В случае вынесения обвинительного приговора мужчина может быть приговорен к лишению свободы на срок от трех до 15 лет.