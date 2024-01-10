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Тойла претендует на титул молодежного центра года

Сирле Соммер-Калда
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Молодежный центр, построенный в морском контейнере.
Молодежный центр, построенный в морском контейнере. Фото: Матти Кямяря

Среди номинантов нынешнего всеэстонского конкурса признания "Noorte Heaks Tänu" есть и молодежные центры Тойлаской волости, которые претендуют на звание молодежного центра года.

Конкурс организован Департаментом образования и молодежи и направлен на признание людей и организаций на местном, уездном, республиканском или международном уровне за выдающуюся и инновационную деятельность.

Однако одним из номинантов в категории «дело года» является мобильный молодежный центр Тойла, построенный в морском контейнере.

Всего в конкурсную комиссию было подано 132 заявки, из которых после тщательной оценки было отобрано 35 номинантов. Самые яркие деятели молодежной сферы будут отмечены на торжественной церемонии 31 января.

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