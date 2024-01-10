Утром в среду в центре Нарвы был остановлен внедорожник, водитель которого отказался подчиниться полиции и выйти из машины. На место была вызвана полицейская группа быстрого реагирования.
В Нарве для проверки водителя с ребенком понадобилась помощь спецподразделения полиции
Руководитель патрульной службы Нарвского отделения полиции Сильвер Пяльсинг рассказал "Северному побережью", что 10 января на Таллиннском шоссе в Нарве полицейские заметили автомобиль, который решили проверить. Патруль подал автомобилю сигнал остановиться. Когда полицейские подошли к остановившемуся автомобилю, мужчина, управлявший транспортным средством, сначала общался с полицией через открытое окно, но затем закрыл его и отказался сотрудничать.
Поскольку в машине также находился маленький ребенок, а двери автомобиля были заперты, вместе с переговорщиком было вызвано подразделение быстрого реагирования.
- Полицейские делают все возможное, чтобы решить ситуацию как можно быстрее и безопаснее, принимая во внимание интересы ребенка, - прокомментировал Пяльсинг ту напряженную ситуацию, возникшую посреди оживленной улицы на глазах у множества нарвитян.
В конце концов, после довольно нервных переговоров, мужчина вышел из машины с ребенком на руках, и, спустя еще некоторое время, которое ушло на разговоры, передал ребенка приехавшей женщине. Только после этого сотрудники полиции смогли обыскать мужчину и приступить к делопроизводству.
После часа дня полицейские закончили оформление документов и покинули место события. Водитель тоже продолжил путь за рулем машины.
Вечером того же дня Сильвер Пяльсинг дополнительно рассказал, как разворачивались события:
- Несмотря на усилия полиции разрешить ситуацию мирным путем на месте, не причинив вреда ребенку, мужчина за рулем автомобиля продолжал отказываться сотрудничать с полицией. Он не открывал окна и двери автомобиля и с нами не общался, - говорит Пяльсинг.
По его словам, полиции ничего не оставалось, как обратиться за помощью к родственнику этого мужчины. Родственнику объяснили, что, учитывая нахождение в машине маленького ребенка, самым верным решением будет добровольно выйти и подчиниться приказам полиции. Тогда родственник связался с мужчиной, и после телефонного звонка тот открыл двери и подчинился приказам полицейских.
Маленького ребенка благополучно передали бабушке ребенка, с ним было все в порядке. На этом, однако, история не закончилась.
Бабушка обнаружила в одежде ребенка устройство - антирадар, который мужчина спрятал в детской одежде, опасаясь быть наказанным. Это все же не избавило мужчину от ответственности, и в отношении него теперь возбуждено дело о проступке на основании статьи Закона о дорожном движении, касающейся управления транспортным средством с устройством обнаружения устройства измерения скорости. Такие устройства запрещены в гражданском обороте.
- К счастью, ситуация, когда отец поставил своего ребенка в неудобную и неподходящую для маленького ребенка ситуацию, разрешилась на этот раз благополучно - и ребенок был передан близкому человеку. Но дело в том, что распоряжениям, данным полицией, надо подчиняться. Что послужило причиной отказа конкретного мужчины от сотрудничества и какова была причина его поведения, выяснится в ходе делопроизводства, - добавили в полиции.