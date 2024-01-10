В Нарве для проверки водителя с ребенком понадобилась помощь спецподразделения полиции

По его словам, полиции ничего не оставалось, как обратиться за помощью к родственнику этого мужчины. Родственнику объяснили, что, учитывая нахождение в машине маленького ребенка, самым верным решением будет добровольно выйти и подчиниться приказам полиции. Тогда родственник связался с мужчиной, и после телефонного звонка тот открыл двери и подчинился приказам полицейских.

Маленького ребенка благополучно передали бабушке ребенка, с ним было все в порядке. На этом, однако, история не закончилась.

Бабушка обнаружила в одежде ребенка устройство - антирадар, который мужчина спрятал в детской одежде, опасаясь быть наказанным. Это все же не избавило мужчину от ответственности, и в отношении него теперь возбуждено дело о проступке на основании статьи Закона о дорожном движении, касающейся управления транспортным средством с устройством обнаружения устройства измерения скорости. Такие устройства запрещены в гражданском обороте.

- К счастью, ситуация, когда отец поставил своего ребенка в неудобную и неподходящую для маленького ребенка ситуацию, разрешилась на этот раз благополучно - и ребенок был передан близкому человеку. Но дело в том, что распоряжениям, данным полицией, надо подчиняться. Что послужило причиной отказа конкретного мужчины от сотрудничества и какова была причина его поведения, выяснится в ходе делопроизводства, - добавили в полиции.