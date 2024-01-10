Снесенный много лет назад в Йыхви дом-развалюха на бумагах все еще существует

Снесенный пять лет назад после долгих споров опасный квартирный дом в центре Йыхви исчез, правда, с лица земли, но ликвидировать принудительно созданное там товарищество до сих пор не удается, поскольку один собственник квартиры не дал на это согласие. Поэтому государство и требует от товарищества отчетов за хозяйственный год, в противном случае грозя штрафом, хотя товарищество никогда не вело экономической деятельности.
Закрепленная недвижимость по ул. Сяде, 12 расположена на йыхвиском виадуке у кольцевой развязки со стороны "Pargi Keskus", между улицами Пуру теэ и Парги. Чуть более пяти лет назад на этом месте стоял двухэтажный лом, но в течение многих лет в нем никто не жил, поскольку он был непригоден для жизни и небезопасен.