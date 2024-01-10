Снесенный много лет назад в Йыхви дом-развалюха на бумагах все еще существует

Дома по ул Сяде 12, построенного в 1968 году, нет уже более пяти лет, но товарищество продолжает существовать и обязано представлять годовые отчеты.

Снесенный пять лет назад после долгих споров опасный квартирный дом в центре Йыхви исчез, правда, с лица земли, но ликвидировать принудительно созданное там товарищество до сих пор не удается, поскольку один собственник квартиры не дал на это согласие. Поэтому государство и требует от товарищества отчетов за хозяйственный год, в противном случае грозя штрафом, хотя товарищество никогда не вело экономической деятельности.