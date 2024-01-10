Устроивший дебош в бюро обслуживания PPA в Йыхви, получил арест

"На прошлой неделе 25-летний мужчина пришел в бюро обслуживания PPA в Йыхви и начал беспокоить находящихся там людей, громко оскорблял и очернял полицию. Для устранения беспорядка был вызван патруль, который первым делом попытался успокоить мужчину, поговорить с ним и вывести из зала обслуживания. Однако, поскольку мужчина не угомонился и неоднократно оскорбил сотрудников полиции нецензурными словами, стражам порядка ничего не оставалось, как задержать мужчину", - сообщило Йыхвиское отделение полиции.

Полиция сказала, что мужчина сначала сделал все свои дела, по которым он пришел в бюро обслуживания, и только потом решил устроить дебош.

"Поэтому его последующее поведение было намеренно оскорбительным и злонамеренным по отношению к другим клиентам, а также к полиции. В связи с этим полиция попросила арестовать мужчину за нарушение порядка. Поскольку ранее он совершил несколько правонарушений, за которые не согласился платить штрафы, суд удовлетворил ходатайство полиции и приговорил мужчину к 14 суткам ареста", - отметили в полиции.