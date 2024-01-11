Клиника Тартуского университета увеличивает количество приемов онкохирургов в Нарвской больнице

По словам заведующей клиникой гематологий и онкологий д-ра Кристины Оямаа, заболеваемость онкологией, к сожалению, постоянно растет.

«Это прежде всего связано со старением населения, но также и с вызванными образом жизни изменениями. Например, лишний вес и курение относятся к факторам риска возникновения опухолей», - пояснила д-р Оямаа. Она добавила, что в последние годы наиболее частыми злокачественными образованиями в Эстонии были рак предстательной железы, рак толстой и прямой кишки, рак легких и рак молочной железы.

При любой форме рака очень важны его быстрое выявление, ранняя диагностика и начало лечения. Поэтому уже с 8 января 2024 года каждый понедельник начинает вести дополнительные приемы онкохирург Клиники ТУ д-р Аве-Триин Тихамяэ, которая прежде всего специализируется на онкологических заболеваниях груди и кожи.

Помимо д-ра Тихамяэ, по четвергам раз в две недели продолжат принимать врачи Клиники ТУ онкохирург д-р Таави Пыдрамяги и онкогинеколог д-р Инга Ваасна. Также проходит прием онколога из Клиники ТУ, и у жителей Ида-Вирумаа есть возможность по средам и четвергам посещать сеансы химиотерапии.

Приемы гематолога д-р Айна Кааре проходят в Нарвской больнице по вторникам.