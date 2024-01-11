Клиника Тартуского университета увеличивает количество приемов онкохирургов в Нарвской больнице

Клиника Тартуского университета увеличивает количество приемов онкохирургов в Нарве, чтобы предоставить пациентам возможность наиболее ранней диагностики онкологических заболеваний и их лечения вблизи от дома. Приемы проходят в Нарвской больнице, куда могут обратиться все жители региона.
По словам заведующей клиникой гематологий и онкологий д-ра Кристины Оямаа, заболеваемость онкологией, к сожалению, постоянно растет.
«Это прежде всего связано со старением населения, но также и с вызванными образом жизни изменениями. Например, лишний вес и курение относятся к факторам риска возникновения опухолей», - пояснила д-р Оямаа. Она добавила, что в последние годы наиболее частыми злокачественными образованиями в Эстонии были рак предстательной железы, рак толстой и прямой кишки, рак легких и рак молочной железы.
При любой форме рака очень важны его быстрое выявление, ранняя диагностика и начало лечения. Поэтому уже с 8 января 2024 года каждый понедельник начинает вести дополнительные приемы онкохирург Клиники ТУ д-р Аве-Триин Тихамяэ, которая прежде всего специализируется на онкологических заболеваниях груди и кожи.
Помимо д-ра Тихамяэ, по четвергам раз в две недели продолжат принимать врачи Клиники ТУ онкохирург д-р Таави Пыдрамяги и онкогинеколог д-р Инга Ваасна. Также проходит прием онколога из Клиники ТУ, и у жителей Ида-Вирумаа есть возможность по средам и четвергам посещать сеансы химиотерапии.
Приемы гематолога д-р Айна Кааре проходят в Нарвской больнице по вторникам.
«Сотрудничество с Нарвской больницей очень хорошее, потому как Нарвская больница создала прекрасные условия для приемов, диагностики и химиотерапии. В результате этого вместе мы смогли помочь пациентам наилучшим образом и вблизи от их дома. У наших врачей есть возможность проводить подробные исследования уже в Нарве, на основании которых можно принять решение о направлении пациента в Тарту и о том, как быстро это требуется», - пояснила заведующая клиникой гематологий и онкологий.
По словам руководителя больницы д-ра Аго Кыргвеэ, сотрудничество Нарвской больницы с клиникой гематологий и онкологий Клиники ТУ стало результативным при лечении как пациентов Нарвы, так и пациентов всего Ида-Вирумаа.
«Сейчас Нарвская больница готовит к открытию центр для разведения растворов, что создаст еще более лучшие условия для проведения современной химиотерапии в Нарвской больнице, – сказал д-р Кыргвеэ. – Это важно, поскольку химиотерапия является одним из важнейших компонентов в лечении рака, который часто комбинируют с хирургическим лечением и лучевой тарапией».
Для обращения на прием к врачам клиники гематологий и онкологий Клиники ТУ необходимо направление от семейного врача или врача-специалиста. Забронировать время приема к гематологу или онкологу в Нарвской больнице можно по телефону Клиники ТУ 731 9100 (Пн.-Пт. 7.30-18.00), на портале пациента Клиники ТУ ePatsient, через Digiregistratuur, по телефону регистратуры Нарвской больницы 356 1444 или 357 2778, на месте в регистратуре Нарвской больницы.
Если пациента приглашают на прием снова, то время приема бронирует сестра или врач во время приема.