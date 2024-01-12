На крупнейшей в Эстонии туристической выставке Tourest Ида-Вирумаа можно посетить виртуально

Ида-Вирумаа принимает очень активное участие в ярмарке, заманивая любителей более активного отдыха.

Для многих еще не открытый должным образом регион Ида-Вирумаа называет себя страной приключений, потому что именно там можно найти самые насыщенные приключения в Эстонии, которые перенесут вас под землю, на вершину горы или на воду, или под своды деревьев. На самых длинных пляжах и крутых берегах Эстонии также есть что посмотреть.

Одно из самых красивых мест Ида-Вирумаа, Тойла, можно посетить, погрузившись в прошлое. Временной портал VR History представляет на Tourest впечатляющее и познавательное путешествие во времени в виртуальной реальности, где вы можете увидеть жизнь в Тойла в 1938 году, а также жизнь в Тарту в 1913 году или в Таллинне в 1939/44 годах.