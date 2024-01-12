В Эстонии в прошлом году рождаемость была самой низкой за последние 100 лет

В прошлом году в Эстонии родился 10 721 ребенок - на 850, или почти на 8% меньше, чем годом ранее.

За год родилось 5266 девочек и 5455 мальчиков, пишет ERR.

Почти половина рождений была зарегистрирована в столичном регионе: 3609 в Таллинне и 1602 в Харьюмаа. Еще 1517 детей родились в Тартуском уезде. Таким образом, на остальные 13 уездов пришлось всего 37% общего числа родившихся детей.

На Хийумаа родились 62 ребенка, в Ида-Вирумаа - 685, в Йыгевамаа - 214, в Ярвамаа - 275, в Ляэнемаа - 161, в Ляэне-Вирумаа - 424, в Пылвамаа - 190, в Пярнумаа - 668, в Рапламаа - 248, на Сааремаа - 286, в Валгамаа - 176, в Вильяндимаа - 365 и в Вырумаа - 239.

В течение года в Эстонии умерли 15 832 человек, то есть естественный прирост населения был отрицательным и составил -5111 человек.

В 2022 году было зарегистрировано 11 588 рождений, тогда показатель в годовом исчислении снизился на 12%.

Самая высокая рождаемость в Эстонии регистрировалась в 1980-е годы, когда в среднем в год рождалось около 24 000 детей. Рекордным стал 1987 год, когда родилось чуть более 25 000 детей.