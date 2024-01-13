Сб, 13.01.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

На уходящей неделе электричество на бирже подешевело почти на 60%

Эрик Калда
Copy
Линии электропередач.
Линии электропередач. Фото: Пеэтер Лиллевяли

На уходящей неделе средняя цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool составила 10,27 цента за киловатт-час. 

По сравнению c предшествовавшей неделей биржевой тариф снизился на 57,8%, или более чем в два раза, свидетельствуют данные торговой площадки, пишет ERR.

Наиболее дорогим электричество было в пятницу - чуть больше 13 центов за киловатт-час, а дешевело всего - 7,52 цента - стоит в субботу.

На прошлой неделе средняя цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool составила 24,25 цента за киловатт-час.

К указанным ценам для потребителей добавляется налог с оборота.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх