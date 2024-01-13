На уходящей неделе электричество на бирже подешевело почти на 60%

По сравнению c предшествовавшей неделей биржевой тариф снизился на 57,8%, или более чем в два раза, свидетельствуют данные торговой площадки, пишет ERR.

Наиболее дорогим электричество было в пятницу - чуть больше 13 центов за киловатт-час, а дешевело всего - 7,52 цента - стоит в субботу.

На прошлой неделе средняя цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool составила 24,25 цента за киловатт-час.

К указанным ценам для потребителей добавляется налог с оборота.