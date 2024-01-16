В парке мызы Пагари в Ида-Вирумаа в субботу утром трещал пулемет и раздавались ружейные выстрелы - реконструкцией сражения тут отметили 105-ю годовщину Пагариского сражения, сыгравшего важную роль в наступлении эстонцев во время Освободительной войны.

В ходе продолжавшейся около четверти часа реконструкции сражения Балтийский батальон, состоявший из членов НКО "Front Line Eesti", наступал при поддержке ураганного огня на мызу Пагари. Состоявшее из членов Нарвского военно-исторического клуба большевистское подразделение пыталось отразить атаку пулеметным огнем, однако было окружено и пришлось сдаться. "Мыза наша!" - раздался победный клич из уст бойца Балтийского батальона.