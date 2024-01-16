Проект по сохранению уникальной деревянной коллекции "Нарвского барокко" получил продолжение

Стартовавший осенью прошлого года проект, направленный на изучение деревянных фрагментов в коллекциях Нарвского музея, получил поддержку, и работа по сохранению уникальных предметов продолжается.
В октябре 2023 года Нарвский музей успешно завершил первый этап уникального проекта "Нарвское деревянное барокко".
- В сотрудничестве с Эстонской академией художеств и Высшей художественной школой в Палласе мы начали детально исследовать коллекцию деревянных скульптур и фрагментов орнаментов в стиле барокко XIX века. Эти редкие произведения искусства, имеющие более чем 300-летнюю историю, последние 70 лет не были представлены публике, - говорит руководитель выставки и куратор проекта музея Анне Рауд.
В настоящее время Нарвский музей обладает уникальной коллекцией, включающей около 70 драгоценных фрагментов скульптур и орнаментов в стиле барокко. Эти исторические артефакты были обнаружены на территории старого города Нарвы, разрушенного во время Второй мировой войны, и переданы на хранение в музей. До недавнего времени эти фрагменты были трудноопознаваемыми фрагментами и официально не числились музейными экспонатами. Однако благодаря новым данным, собранным в ходе проекта, их статус вскоре изменится.
Осенью команда проекта провела тщательную инвентаризацию коллекции - все предметы описали и сфотографировали, приступили к чистке и профилактической консервации. В ходе работы было сделано несколько важных открытий. Среди них определение происхождения предметов из двух исторических церквей Нарвы и выявление орнаментов как частей рам живописи.
Таким образом, исследователям удалось частично собрать раму картины, завершенной в 1738 году и украшавшей когда-то стены церкви Святого Иоанна. Эта картина была частью диптиха. Оригинальная работа представляла собой пару картин, которые были одними из самых больших на тот момент в Эстонии - 2 на 3 метра. Ранее считалось, что эти произведения искусства были полностью уничтожены во время Второй мировой войны.
- Теперь, когда инвентаризация завершена, мы приступим к более тщательной консервации предметов. С этой целью мы приглашаем на помощь студентов кафедры охраны и консервации наследия ЭКА, которые под руководством опытных искусствоведов и реставраторов помогут нам найти оптимальные пути консервации и сохранения деревянного барочного собрания, - сказала Анне Рауд.
В ходе проекта группа исследователей пытается выяснить, откуда взялись до сих пор неопознанные деревянные украшения, а также когда и кем они были изготовлены. В этом музею также помогут рентгенофлуоресцентные исследования - станет ясно, какие пигменты обнаружены в украшениях и использовалось ли настоящее золото.
В рамках проекта продолжится серия бесплатных лекций, знакомящих с историческим наследием Нарвы. Презентации известных искусствоведов помогают лучше понять историю Нарвы и Эстонии, а также особенности местного искусства и архитектуры. Помимо лекций, состоится публичная дискуссия, где каждый сможет высказать свое мнение о будущем деревянного барокко.
Желающие также могут посетить открытую мастерскую и увидеть работу реставраторов с подлинными деревянными украшениями церкви.
24 и 25 января приглашаем всех в Картинную галерею Нарвского музея, где можно увидеть работу реставраторов с подлинными предметами деревянного зодчества церкви.
За работой специалистов можно будет наблюдать 24 января в 16:00 (на русском языке) и 25 января в 16:00 (на эстонском языке).
Экскурсии в небольших группах проводят куратор проекта Нарвского музея Анне Рауд и руководитель реставрационных работ Мария Вяйнсаар.
- Все материалы проекта, включая лекции, можно найти на сайте Нарвского музея. Проект - лишь первый шаг в масштабных исследованиях, которые мы планируем продолжить в 2024 году в сотрудничестве с нашими партнерами, - резюмирует Анне Рауд.