Проект по сохранению уникальной деревянной коллекции "Нарвского барокко" получил продолжение

- Теперь, когда инвентаризация завершена, мы приступим к более тщательной консервации предметов. С этой целью мы приглашаем на помощь студентов кафедры охраны и консервации наследия ЭКА, которые под руководством опытных искусствоведов и реставраторов помогут нам найти оптимальные пути консервации и сохранения деревянного барочного собрания, - сказала Анне Рауд.

В ходе проекта группа исследователей пытается выяснить, откуда взялись до сих пор неопознанные деревянные украшения, а также когда и кем они были изготовлены. В этом музею также помогут рентгенофлуоресцентные исследования - станет ясно, какие пигменты обнаружены в украшениях и использовалось ли настоящее золото.

В рамках проекта продолжится серия бесплатных лекций, знакомящих с историческим наследием Нарвы. Презентации известных искусствоведов помогают лучше понять историю Нарвы и Эстонии, а также особенности местного искусства и архитектуры. Помимо лекций, состоится публичная дискуссия, где каждый сможет высказать свое мнение о будущем деревянного барокко.

Желающие также могут посетить открытую мастерскую и увидеть работу реставраторов с подлинными деревянными украшениями церкви.

24 и 25 января приглашаем всех в Картинную галерею Нарвского музея, где можно увидеть работу реставраторов с подлинными предметами деревянного зодчества церкви.

За работой специалистов можно будет наблюдать 24 января в 16:00 (на русском языке) и 25 января в 16:00 (на эстонском языке).

Экскурсии в небольших группах проводят куратор проекта Нарвского музея Анне Рауд и руководитель реставрационных работ Мария Вяйнсаар.

- Все материалы проекта, включая лекции, можно найти на сайте Нарвского музея. Проект - лишь первый шаг в масштабных исследованиях, которые мы планируем продолжить в 2024 году в сотрудничестве с нашими партнерами, - резюмирует Анне Рауд.