Кохтла-ярвеским руководителем образования стал политик и предприниматель с колоритным прошлым

Обязанностью главного специалиста по образованию является организация основного и общего среднего образования в Кохтла-Ярве, эта должность была вакантной в горуправлении с прошлого лета, когда занимавший ее человек решил перейти на работу в школу.

Мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело сказал, что поскольку конкурсная комиссия горуправления выполнила свою работу честно и решила выбрать среди кандидатов Аполинского, который лучше всего отвечал требованиям конкурса как по своему образованию, так и по прежнему опыту работу, то он не видит причин не брать его на работу. "Испытательный срок у него четыре месяца. Время покажет, как он будет справляться с работой и оправданным ли было это решение", - сказал мэр.