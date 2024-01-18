На посту главного специалиста Кохтла-Ярвеского горуправления по образованию к работе приступил Александр Аполинский, входивший в ряды аж четырех партий и руководивший множеством некоммерческих объединений и предприятий, некоторые из которых являются также должниками по налогам.
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Кохтла-ярвеским руководителем образования стал политик и предприниматель с колоритным прошлым
Обязанностью главного специалиста по образованию является организация основного и общего среднего образования в Кохтла-Ярве, эта должность была вакантной в горуправлении с прошлого лета, когда занимавший ее человек решил перейти на работу в школу.