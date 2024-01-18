Чт, 18.01.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

Кохтла-ярвеским руководителем образования стал политик и предприниматель с колоритным прошлым

Эрик Гамзеев
, журналист
Copy
Обязанностью Александра Аполинского является организация основного и общего среднего образования в Кохтла-Ярве.
Обязанностью Александра Аполинского является организация основного и общего среднего образования в Кохтла-Ярве. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik / Arhiiv

На посту главного специалиста Кохтла-Ярвеского горуправления по образованию к работе приступил Александр Аполинский, входивший в ряды аж четырех партий и руководивший множеством некоммерческих объединений и предприятий, некоторые из которых являются также должниками по налогам.

Обязанностью главного специалиста по образованию является организация основного и общего среднего образования в Кохтла-Ярве, эта должность была вакантной в горуправлении с прошлого лета, когда занимавший ее человек решил перейти на работу в школу.

Мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело сказал, что поскольку конкурсная комиссия горуправления выполнила свою работу честно и решила выбрать среди кандидатов Аполинского, который лучше всего отвечал требованиям конкурса как по своему образованию, так и по прежнему опыту работу, то он не видит причин не брать его на работу. "Испытательный срок у него четыре месяца. Время покажет, как он будет справляться с работой и оправданным ли было это решение", - сказал мэр.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх