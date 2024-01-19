Кохтла-Ярве и Йыхви пересмотрят административные границы

Городское управление Кохтла-Ярве, под руководством мэра Хенри Касело, вместе с вице-мэром Александром Кейвабу встретились в Йыхви с волостным старостой Марис Тоомель и заместителем волостного старосты Илмаром Ауном, чтобы обсудить детали инициативы по изменению границ Йыхвиской волости и города Кохтла-Ярве.
Как сообщает горуправа Кохтла-Ярве, основная цель встречи заключалась в выяснении деталей и логики изменения границ, что важно как с административной, так и с исторической точки зрения.
В ходе обсуждения также были рассмотрены многие практические аспекты, включая влияние изменения административных границ на местное население, инфраструктуру и экономику.
Хотя конкретные решения еще не были приняты, встреча стала шагом вперед во взаимодействии и сотрудничестве между двумя регионами. Следующие шаги включают более тщательные исследования и консультации с заинтересованными сторонами, чтобы учесть интересы всех участников.