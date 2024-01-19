Кохтла-Ярве и Йыхви пересмотрят административные границы

Как сообщает горуправа Кохтла-Ярве, основная цель встречи заключалась в выяснении деталей и логики изменения границ, что важно как с административной, так и с исторической точки зрения.

В ходе обсуждения также были рассмотрены многие практические аспекты, включая влияние изменения административных границ на местное население, инфраструктуру и экономику.

Хотя конкретные решения еще не были приняты, встреча стала шагом вперед во взаимодействии и сотрудничестве между двумя регионами. Следующие шаги включают более тщательные исследования и консультации с заинтересованными сторонами, чтобы учесть интересы всех участников.