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В ОЖИДАНИИ ⟩ Кохтла-Ярвеская Кесклиннаская школа готовится к переезду

Ирина Кивисельг
, журналист
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В новой школе наводят последний лоск.
В новой школе наводят последний лоск. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Городские власти Кохтла-Ярве приняли от строителей новое здание Кесклиннаской основной школы. Двери учебного заведения для более четырехсот учеников планируют открыть в начале марта, и хотя коллектив радуется, что условия для работы и учебы значительно улучшатся, уже ясно, что не все мечты и ожидания сбылись.

Сдача объекта задержалась на восемь месяцев, строительство школы обошлось почти в два раза дороже, чем планировалось - около 11 миллионов евро. Из них семь миллионов - субсидии государства. Но наконец-то дождались: в здании завершают установку мебели и оборудования и наводят последний марафет. Должны справиться к концу января.

- Ждем не дождемся, - констатирует директор школы Юлия Каламаева. - Хочется перебраться как можно быстрее. Десятилетиями мы находились в стесненных условиях, сейчас еще хуже: классов не хватает, снимаем помещения в зданиях спортивного центра. Индивидуальные уроки для учеников со специальными потребностями приходится проводить в коридорах... Очень надеемся, что на предстоящих каникулах переезд состоится. Мы с завхозом часто заглядываем в новую школу, где в принципе почти все готово. Ей уже передали все электронные ключи и коды, инфоспециалист принимает оборудование, изучаем системы - отопления, вентиляции, освещения.

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