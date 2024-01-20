В ОЖИДАНИИ ⟩ Кохтла-Ярвеская Кесклиннаская школа готовится к переезду

Сдача объекта задержалась на восемь месяцев, строительство школы обошлось почти в два раза дороже, чем планировалось - около 11 миллионов евро. Из них семь миллионов - субсидии государства. Но наконец-то дождались: в здании завершают установку мебели и оборудования и наводят последний марафет. Должны справиться к концу января.

- Ждем не дождемся, - констатирует директор школы Юлия Каламаева. - Хочется перебраться как можно быстрее. Десятилетиями мы находились в стесненных условиях, сейчас еще хуже: классов не хватает, снимаем помещения в зданиях спортивного центра. Индивидуальные уроки для учеников со специальными потребностями приходится проводить в коридорах... Очень надеемся, что на предстоящих каникулах переезд состоится. Мы с завхозом часто заглядываем в новую школу, где в принципе почти все готово. Ей уже передали все электронные ключи и коды, инфоспециалист принимает оборудование, изучаем системы - отопления, вентиляции, освещения.