В ОЖИДАНИИ ⟩ Кохтла-Ярвеская Кесклиннаская школа готовится к переезду

Городские власти Кохтла-Ярве приняли от строителей новое здание Кесклиннаской основной школы. Двери учебного заведения для более четырехсот учеников планируют открыть в начале марта, и хотя коллектив радуется, что условия для работы и учебы значительно улучшатся, уже ясно, что не все мечты и ожидания сбылись.
Сдача объекта задержалась на восемь месяцев, строительство школы обошлось почти в два раза дороже, чем планировалось - около 11 миллионов евро. Из них семь миллионов - субсидии государства. Но наконец-то дождались: в здании завершают установку мебели и оборудования и наводят последний марафет. Должны справиться к концу января.