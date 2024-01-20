Директор Кохтла-Ярвеского спортивного центра пярнусец Каарел Коткас: "Ида-Вирумаа меня сильно удивил!"

- Спортивных объектов в Кохтла-Ярве много, расходы на их содержание растут. В то же время жителей в городе становится все меньше и, следовательно, пользователей спортивными объектами - тоже. Как при таких факторах заботиться о том, чтобы все это большое хозяйство функционировало, спортивные возможности улучшались и в то же время все это не становилось большим бременем для городского бюджета?