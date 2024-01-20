Уроженец Пярну Каарел Коткас, около полугода руководящий Кохтла-Ярвеским спортивным центром, подавая заявку на эту должность и думать не мог, что она настолько важная в городе. Переехавший в Ида-Вирумаа с семьей Каарел Коткас был удивлен, что при проживании в Ида-Вирумаа существует так много разных возможностей, и с удовольствием показывает их приезжающим в гости друзьям.
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Директор Кохтла-Ярвеского спортивного центра пярнусец Каарел Коткас: "Ида-Вирумаа меня сильно удивил!"
- Спортивных объектов в Кохтла-Ярве много, расходы на их содержание растут. В то же время жителей в городе становится все меньше и, следовательно, пользователей спортивными объектами - тоже. Как при таких факторах заботиться о том, чтобы все это большое хозяйство функционировало, спортивные возможности улучшались и в то же время все это не становилось большим бременем для городского бюджета?