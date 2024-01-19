СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мальчик пострадал на пешеходном переходе

После шести часов вечера 18 января у дома №3 на улице Кангеласте в Нарве 34-летний мужчина не смог вовремя остановить легковой автомобиль "Mazda 3" и, чтобы избежать столкновения с выбежавшим на пешеходный переход 6-летним мальчиком, повернул автомобиль на снежный вал, но все же задел ребенка, которого в результате доставили в больницу.
Граждан Малайзии развернули на границу
18 января на Нарвском шоссейном пограничном пункте остановили пытавшихся пройти в Эстонию восемь граждан Малайзии, шесть граждан Молдовы и по одному гражданину Израиля, Америки и Великобритании. Наиболее частыми причинами отказа во въезде было отсутствие соответствующих документов для въезда в страну, также люди давали неясные показания относительно целей поездки или в ходе беседы выявлялось, что человек может представлять угрозу для общественного порядка или безопасности нашего государства. Для иностранцев составили запрет на въезд и их отправили обратно в Россию.
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