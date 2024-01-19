СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мальчик пострадал на пешеходном переходе

Граждан Малайзии развернули на границу

18 января на Нарвском шоссейном пограничном пункте остановили пытавшихся пройти в Эстонию восемь граждан Малайзии, шесть граждан Молдовы и по одному гражданину Израиля, Америки и Великобритании. Наиболее частыми причинами отказа во въезде было отсутствие соответствующих документов для въезда в страну, также люди давали неясные показания относительно целей поездки или в ходе беседы выявлялось, что человек может представлять угрозу для общественного порядка или безопасности нашего государства. Для иностранцев составили запрет на въезд и их отправили обратно в Россию.