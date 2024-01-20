Правительство одобрило законопроект об автомобильном налоге

В Эстонии ежедневно используется чуть ли не самый старый и самый загрязняющий парк автомобилей в Европейском союзе. Количество транспортных средств на человека в нашей стране также выше среднего. Налог на автотранспортные средства должен помочь замедлить постоянный рост количества автомобилей и постепенно сделать автопарк Эстонии более экономичным. По мнению правительства, транспортным налогом не преследуется цель выводить из движения старые автомобили, в то же время он должен поддержать использование старых автомобилей до прекращения их работоспособности.

Цель введения налога - побудить людей использовать в меньшей степени загрязняющие окружающую среду транспортные средства. Поступления от налога на транспортные средства оцениваются в 236 млн евро в год (в первый полный год введения налога).

В то же время налог на автотранспортные средства направлен на удаление из использования автотранспортных средств, стоящих на месте длительное время и загрязняющих окружающую среду. Налог также направлен на поощрение принятия более экологически чистого решения при покупке нового автомобиля.

Транспортный налог будет состоять из двух частей. Во-первых, это часть, которую владелец платит за транспортные средства, ежегодно регистрирующиеся в дорожном регистре. Ставка транспортного налога для легковых автомобилей будет состоять из базовой части, части удельных выбросов углекислого газа (CO2) и части полной массы.