Боевые дроны нанесли удар по объекту в 30 километрах от Нарва-Йыэсуу

По данным издания, примерно в 00:30 воскресенья силы ПВО Минобороны РФ дали сообщения всем соответствующим органам власти о появлении двух беспилотных летательных аппаратов, летящих в сторону Петербурга. Около трех часов ночи беспилотники поменяли маршрут и направились в сторону Кингисеппского района Ленинградской области. Примерно - вдоль реки Луга. Около 03:20 они атаковали терминал "Новатэк".

Как пишет издание, взрывы прогремели в газохранилище объемом, который специалисты называют "стотысячником". По заявлению губернатора Ленобласти, весь персонал был вовремя эвакуирован, обошлось без жертв.

Комплекс ООО "Новатэк-Усть-Луга" заработал в 2013 году. Он состоит из причального терминала и завода по фракционированию стабильного газового конденсата. В порту стабильный газовый конденсат перерабатывается в легкую и тяжёлую нафту, керосин (в том числе авиационный, рассказали в администрации района), дизельную фракцию и мазут. По данным издания, в 2023 году через причалы компании "Новатэк-Усть-Луга" ушло более 7 млн тонн нефтепродуктов.

С начала войны в Украине этот удар стал самым близким к сухопутной границе с Эстонией. По прямой от порта в Усть-Луге до ближайшей сухопутной точки - эстонскому городу Нарва-Йыэсуу - всего 30 километров.