Платный автобусный проезд вводится с трудом

Валидаторы считывали не все проездные карточки, иногда считывали так, что валидировавший карточку человек не отражался в потоке пассажиров, водителям автобусов приходилось выдавать много бумажных билетов и выполнять много ручной работы. Дополнительные проблемы создавала также и без того плохая местами связь, а также вьюжная погода.