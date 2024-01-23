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Платный автобусный проезд вводится с трудом

Кюлли Крийс
, журналист
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С этой недели знаковыми словами в автобусах уездных линий являются "валидатор" и "единая карточка".
С этой недели знаковыми словами в автобусах уездных линий являются "валидатор" и "единая карточка". Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

На уездных линиях, ставших платными с понедельника, уже утром выявились несколько технических проблем. На то, чтобы действовать начали все системы, потребуется две-три недели.

Валидаторы считывали не все проездные карточки, иногда считывали так, что валидировавший карточку человек не отражался в потоке пассажиров, водителям автобусов приходилось выдавать много бумажных билетов и выполнять много ручной работы. Дополнительные проблемы создавала также и без того плохая местами связь, а также вьюжная погода.

В том, что автобусы опаздывали, свою роль сыграли как путаница переходного процесса, так и ставшие скользкими на ветру и вьюге дороги.

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