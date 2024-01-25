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Департамент конкуренции снизил цену на дополнительную услугу по вывозу мусора в 12 регионах

Кюлли Крийс
, журналист
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Дополнительную услугу необходимо оплатить, если мусоровоз не может подъехать достаточно близко к контейнеру.
Дополнительную услугу необходимо оплатить, если мусоровоз не может подъехать достаточно близко к контейнеру. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Исследование цен, проведенное Департаментом конкуренции в конце 2023 года, позволило снизить цены на ручную транспортировку крупногабаритных контейнеров также в пяти муниципалитетах Ида-Вирумаа.

Картирование цен на дополнительную услугу ручной транспортировки контейнеров для отходов объемом до 800 литров, оказываемую предприятиями по сбору отходов АО "Ragn-Sells", ТОО "Ekovir" и АО "Eesti Keskkonnateenused", выявило необоснованно высокие цены в различных регионах.

Департамент приступил к картированию цен в ноябре прошлого года после того, как в ходе надзорной процедуры в отношении АО "Ragn-Sells" было установлено, что повышение цен на дополнительную услугу в местах сбора отходов в Пярну было необоснованным, в результате чего компания снизила цену.

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