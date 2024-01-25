Исследование цен, проведенное Департаментом конкуренции в конце 2023 года, позволило снизить цены на ручную транспортировку крупногабаритных контейнеров также в пяти муниципалитетах Ида-Вирумаа.
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Департамент конкуренции снизил цену на дополнительную услугу по вывозу мусора в 12 регионах
Картирование цен на дополнительную услугу ручной транспортировки контейнеров для отходов объемом до 800 литров, оказываемую предприятиями по сбору отходов АО "Ragn-Sells", ТОО "Ekovir" и АО "Eesti Keskkonnateenused", выявило необоснованно высокие цены в различных регионах.