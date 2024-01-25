Чт, 25.01.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

Щедрые пособия на ремонт ида-вируских квартирных домов ажиотажа не вызвали

Эрик Гамзеев
, журналист
Copy
Если частичное утепление квартирных домов сделали в Ида-Вирумаа многие товарищества, то взяться за целостную реконструкцию здания рискнули единичные товарищества.
Если частичное утепление квартирных домов сделали в Ида-Вирумаа многие товарищества, то взяться за целостную реконструкцию здания рискнули единичные товарищества. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Если деньги ремонтных пособий для квартирного жилья по всей Эстонии распределяются за несколько часов, то открывшийся в эту среду и предназначенный только для Ида-Вирумаа тур ходатайств о пособиях такого штурма со стороны желающих не вызвал.

Менеджер по пособиям "KredEx" Элари Пайметс сказал в среду после 14.00, что утро началось спокойно и большого наплыва желающих получить это пособие не было. Но несколько ходатайств все же поданы. "Деньги еще есть", - сказал он и призвал ида-вируские товарищества подавать ходатайства.

Распределят 9,4 миллиона евро

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Экономика
Наверх