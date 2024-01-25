Щедрые пособия на ремонт ида-вируских квартирных домов ажиотажа не вызвали

Менеджер по пособиям "KredEx" Элари Пайметс сказал в среду после 14.00, что утро началось спокойно и большого наплыва желающих получить это пособие не было. Но несколько ходатайств все же поданы. "Деньги еще есть", - сказал он и призвал ида-вируские товарищества подавать ходатайства.