Щедрые пособия на ремонт ида-вируских квартирных домов ажиотажа не вызвали

Если деньги ремонтных пособий для квартирного жилья по всей Эстонии распределяются за несколько часов, то открывшийся в эту среду и предназначенный только для Ида-Вирумаа тур ходатайств о пособиях такого штурма со стороны желающих не вызвал.
Менеджер по пособиям "KredEx" Элари Пайметс сказал в среду после 14.00, что утро началось спокойно и большого наплыва желающих получить это пособие не было. Но несколько ходатайств все же поданы. "Деньги еще есть", - сказал он и призвал ида-вируские товарищества подавать ходатайства.