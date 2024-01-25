Зарегистрированная безработица в Ида-Вирумаа снова подросла

По состоянию на 21 января на учете в Кассе по безработице в общем по Эстонии стояли 55172 человека - это примерно на 150 больше, чем неделей ранее, отмечает Rus.ERR. Уровень зарегистрированной безработицы остался на отметке в 8,2%.

По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он поднялся с 13,7 до 13,8%. Общее количество нетрудоустроенных лиц в северо-восточном уезде составляет 7761.

Самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа - 4,8%, где общее число безработных составляет 188 человек.

По оценке Кассы по безработице, пик придется на первый квартал 2024 года.