Психотерапевтический сеанс для детей и родителей ⟩ Театральный диалог между подростками и взрослыми - это путь к взаимопониманию

- Очень рада такой реакции. Значит, нам удалось донести до зрителей главное, что мы хотели сказать: будьте внимательны, добры и старайтесь прислушиваться друг к другу, - довольна режиссер Татьяна Кундозерова. - Постарались затронуть все болевые точки, которые могут испытывать подростки и их родители. Рада, что в зале была тишина, зрители правильно реагировали, "прочитывая" наш посыл. Самое страшное, что может произойти на сцене, - скука, тогда включаются телефоны, начинаются разговоры и так далее. Горжусь всеми актерами!