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Психотерапевтический сеанс для детей и родителей ⟩ Театральный диалог между подростками и взрослыми - это путь к взаимопониманию

Ирина Кивисельг
, журналист
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"Медузы"-дебютанты поставили высокую планку, выступив первыми на театральном вечере.
"Медузы"-дебютанты поставили высокую планку, выступив первыми на театральном вечере. Фото: Igor Parv

В Кохтла-Ярвеском центре культуры состоялся театральный вечер - накануне своего 19-летия "Театр ЯРГ" показал три постановки, две из которых зрители увидели впервые. Бывший школьный театр вырос во всех смыслах слова: на сцене дебютировали не только дети, но и взрослые актеры.

"Пойду исправлять ошибки", - серьезно произнес в гардеробе один из зрителей-мужчин, уходя домой. Наверное, это самая высокая оценка, о которой может мечтать режиссер.

- Очень рада такой реакции. Значит, нам удалось донести до зрителей главное, что мы хотели сказать: будьте внимательны, добры и старайтесь прислушиваться друг к другу, - довольна режиссер Татьяна Кундозерова. - Постарались затронуть все болевые точки, которые могут испытывать подростки и их родители. Рада, что в зале была тишина, зрители правильно реагировали, "прочитывая" наш посыл. Самое страшное, что может произойти на сцене, - скука, тогда включаются телефоны, начинаются разговоры и так далее. Горжусь всеми актерами! 

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