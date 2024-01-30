Психотерапевтический сеанс для детей и родителей ⟩ Театральный диалог между подростками и взрослыми - это путь к взаимопониманию

В Кохтла-Ярвеском центре культуры состоялся театральный вечер - накануне своего 19-летия "Театр ЯРГ" показал три постановки, две из которых зрители увидели впервые. Бывший школьный театр вырос во всех смыслах слова: на сцене дебютировали не только дети, но и взрослые актеры.
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"Пойду исправлять ошибки", - серьезно произнес в гардеробе один из зрителей-мужчин, уходя домой. Наверное, это самая высокая оценка, о которой может мечтать режиссер.