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Лейво Луха стал четвертым на Вируском лыжном марафоне

Эрик Гамзеев
, журналист
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Лейво Луха.
Лейво Луха. Фото: Alutaguse suusaklubi

На первом этапе эстонской серии забегов на длинные дистанции "Estoloppet" - Вируском марафоне - 19-летний Лейво Луха стал четвертым в общем зачете и лучшим в своем возрастном классе U20.

На 42-километровой дистанции Вируского марафона (свободный стиль), проходившего в Мыэдаку в Ляэне-Вирумаа, Луха не хватило всего 8 секунд, чтобы занять третье место. Победивший в марафоне член эстонской сборной по биатлону Райдо Рянкель пришел на финиш на четыре с половиной минуты раньше него.

В свою очередь, Лейво Луха обогнал ближайших конкурентов на две с половиной минуты.

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