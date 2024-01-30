Лейво Луха стал четвертым на Вируском лыжном марафоне

На 42-километровой дистанции Вируского марафона (свободный стиль), проходившего в Мыэдаку в Ляэне-Вирумаа, Луха не хватило всего 8 секунд, чтобы занять третье место. Победивший в марафоне член эстонской сборной по биатлону Райдо Рянкель пришел на финиш на четыре с половиной минуты раньше него.