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Вице-мэр Кохтла-Ярве победил в беге на 3000 метров на Кубке Эстонии

Эрик Гамзеев
, журналист
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Денис Шалкаускас.
Денис Шалкаускас. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Вице-мэр Кохтла-Ярве Денис Шалкаускас в воскресенье выиграл забег на 3000 метров на Кубке Эстонии со временем, близким к его личному рекорду, - 8.27,78.

Шалкаускас с огромным отрывом опередил всех своих эстонских соперников - Таави Килки, пришедший вторым, финишировал на шесть с половиной секунд позже. В том же забеге латыш Эдгарс Сумскис, выступавший вне зачета Кубка Эстонии, пересек финишную черту первым, опередив Шалкаускаса на 12 секунд.

Денис Шалкаускас сказал, что они с Сумскисом договорились вместе задавать темп. Первый километр они преодолели вместе за 2.50, после чего соперники стали отставать. На втором километре темп ускорили - 2.47, а на последнем километре латыш включил еще более быстрый ход и ушел в отрыв.

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