Вице-мэр Кохтла-Ярве Денис Шалкаускас в воскресенье выиграл забег на 3000 метров на Кубке Эстонии со временем, близким к его личному рекорду, - 8.27,78.
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Вице-мэр Кохтла-Ярве победил в беге на 3000 метров на Кубке Эстонии
Шалкаускас с огромным отрывом опередил всех своих эстонских соперников - Таави Килки, пришедший вторым, финишировал на шесть с половиной секунд позже. В том же забеге латыш Эдгарс Сумскис, выступавший вне зачета Кубка Эстонии, пересек финишную черту первым, опередив Шалкаускаса на 12 секунд.