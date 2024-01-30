Вице-мэр Кохтла-Ярве победил в беге на 3000 метров на Кубке Эстонии

Шалкаускас с огромным отрывом опередил всех своих эстонских соперников - Таави Килки, пришедший вторым, финишировал на шесть с половиной секунд позже. В том же забеге латыш Эдгарс Сумскис, выступавший вне зачета Кубка Эстонии, пересек финишную черту первым, опередив Шалкаускаса на 12 секунд.

Денис Шалкаускас сказал, что они с Сумскисом договорились вместе задавать темп. Первый километр они преодолели вместе за 2.50, после чего соперники стали отставать. На втором километре темп ускорили - 2.47, а на последнем километре латыш включил еще более быстрый ход и ушел в отрыв.