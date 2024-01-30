По состоянию на 2023 год в Департаменте полиции и пограничной охраны числилось 1187 помощников полицейских. Большая часть из них помогает в патруле, надзоре за дорожным движением и на границе. Всё больше помощники полицейских вносят свой вклад и в работу с местными общинами.

По словам капитана полиции Леены Пукк, вклад помощников полицейских неоценим. «Помощники полицейских представляют нас там, где патруль полиции не всегда это может сделать. Они являются частью общины, в курсе местных проблем и могут при необходимости вынести проблему на более широкое обсуждение. Помощники полицейских работают на добровольных началах, внося вклад в обеспечение безопасности Эстонии. Такая работа очень ценна. Не менее важно, что в качестве помощника полицейских человек помогает своей общине, предлагая что-то со своей стороны. В ситуации, когда в Эстонии так остро строит вопрос нехватки полицейских, мы всё чаще видим, насколько важная роль у помощников полицейских в быстром оказании помощи и в том, чтобы полицейские могли эффективнее выполнять свою работу. Зачастую рабочие часы помощников полицейских сравнимы с работой нескольких сотрудников полиции, что помогает хоть немного сгладить нехватку кадров».

В общей сложности в прошлом году помощники полицейских посвятили добровольной работе 122 700 часов, из которых львиную долю (87 200) составила работа в патруле. Участковой полицейской работе было уделено 12 700 часов, прочие задачи заняли 20 300 часов и 2500 часов - помощи в охране границ Эстонии. В среднем в прошлом году каждый помощник полицейского в течение восьми месяцев уделил 104 часа работе в полиции. Ежедневно помощники полицейских оказывают Департаменту полиции и пограничной охраны помощь не только в патруле, на границе или в местных общинах, но и в кризисных ситуациях, на учениях, общественных мероприятиях и визитах зарубежных гостей, а также помогают обучать новых помощников полицейских.

Всё больше помощников полицейских становятся полноправными сотрудниками полиции – 43 процента помощников полицейских по всей Эстонии решили посвятить себя ежедневной работе в полиции. Больше всего людей примкнуло к Пыхьяской префектуре, за ней следуют Лыунаская, Ляэнская и Идаская префектуры.

«Как молодежь, так и проработавшие много лет в других сферах люди видят в работе помощником полицейского возможность познакомиться поближе с работой полиции и затем убедиться, желают ли они принести присягу. Чем больше помощников полицейских становятся полноправными сотрудниками, тем больше мы и сами понимаем, что находимся на верном пути и наши люди работают не на совесть», – добавила Пукк.