В прошлом году помощники полицейских по всей Эстонии посвятили 122 700 часов обеспечению безопасности. Всё больше помощников полицейских становятся полноправными сотрудниками полиции
Всё больше помощников полицейских становятся полноправными сотрудниками полиции
По состоянию на 2023 год в Департаменте полиции и пограничной охраны числилось 1187 помощников полицейских. Большая часть из них помогает в патруле, надзоре за дорожным движением и на границе. Всё больше помощники полицейских вносят свой вклад и в работу с местными общинами.
По словам капитана полиции Леены Пукк, вклад помощников полицейских неоценим. «Помощники полицейских представляют нас там, где патруль полиции не всегда это может сделать. Они являются частью общины, в курсе местных проблем и могут при необходимости вынести проблему на более широкое обсуждение. Помощники полицейских работают на добровольных началах, внося вклад в обеспечение безопасности Эстонии. Такая работа очень ценна. Не менее важно, что в качестве помощника полицейских человек помогает своей общине, предлагая что-то со своей стороны. В ситуации, когда в Эстонии так остро строит вопрос нехватки полицейских, мы всё чаще видим, насколько важная роль у помощников полицейских в быстром оказании помощи и в том, чтобы полицейские могли эффективнее выполнять свою работу. Зачастую рабочие часы помощников полицейских сравнимы с работой нескольких сотрудников полиции, что помогает хоть немного сгладить нехватку кадров».
В общей сложности в прошлом году помощники полицейских посвятили добровольной работе 122 700 часов, из которых львиную долю (87 200) составила работа в патруле. Участковой полицейской работе было уделено 12 700 часов, прочие задачи заняли 20 300 часов и 2500 часов - помощи в охране границ Эстонии. В среднем в прошлом году каждый помощник полицейского в течение восьми месяцев уделил 104 часа работе в полиции. Ежедневно помощники полицейских оказывают Департаменту полиции и пограничной охраны помощь не только в патруле, на границе или в местных общинах, но и в кризисных ситуациях, на учениях, общественных мероприятиях и визитах зарубежных гостей, а также помогают обучать новых помощников полицейских.
Всё больше помощников полицейских становятся полноправными сотрудниками полиции – 43 процента помощников полицейских по всей Эстонии решили посвятить себя ежедневной работе в полиции. Больше всего людей примкнуло к Пыхьяской префектуре, за ней следуют Лыунаская, Ляэнская и Идаская префектуры.
«Как молодежь, так и проработавшие много лет в других сферах люди видят в работе помощником полицейского возможность познакомиться поближе с работой полиции и затем убедиться, желают ли они принести присягу. Чем больше помощников полицейских становятся полноправными сотрудниками, тем больше мы и сами понимаем, что находимся на верном пути и наши люди работают не на совесть», – добавила Пукк.