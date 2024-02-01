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Следующий праздник танца будет похож на большой слет родни, однако ида-вируские дети останутся дома

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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На следующий всеобщий праздник танца попадут детские группы из трех регионов, однако региона Северного побережья, к которому относится также Ида-Вирумаа, среди них нет. Фото сделано прошлым летом на молодежном празднике танца, на переднем плане - юные танцоры из Йыхвиской основной школы.
На следующий всеобщий праздник танца попадут детские группы из трех регионов, однако региона Северного побережья, к которому относится также Ида-Вирумаа, среди них нет. Фото сделано прошлым летом на молодежном празднике танца, на переднем плане - юные танцоры из Йыхвиской основной школы. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

На следующий всеобщий праздник песни и танца "Iseoma" записались 73 ида-вируских коллектива. На танцевальное поле от нашего региона выйдут молодежные и взрослые смешанные группы, женские группы и гимнасты, однако детские группы на стадион "Kalev" не попадут.

Выбранная недавно уездным руководителем культурного коллектива года Ану Пунгас собирается на праздник 2025 года с детским хором Тойлаской гимназии "Päikesekillukesed" и смешанной взрослой группой "Lausa Lust", в которой является одним из руководителей. Ей жаль, что детские группы региона останутся в стороне от будущего праздника.

- Когда услышала первые намеки на то, что не все и не отовсюду попадут на праздник, то понадеялась, что авось Ида-Вирумаа все же окажется на карте. Ида-вирускую культуру хотелось бы выделить больше, - объяснила Пунгас. - Так как в 2028 году молодежный праздник и всеобщий праздник могут пройти совместно (из-за коронакризиса общий график праздников изменился. - Ред.), то очевидно, что все там не поместятся. Это значит, что останется очень большая брешь, и это тревожит. Праздник служит все-таки большим мотиватором.

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