На следующий всеобщий праздник песни и танца "Iseoma" записались 73 ида-вируских коллектива. На танцевальное поле от нашего региона выйдут молодежные и взрослые смешанные группы, женские группы и гимнасты, однако детские группы на стадион "Kalev" не попадут.
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Следующий праздник танца будет похож на большой слет родни, однако ида-вируские дети останутся дома
Выбранная недавно уездным руководителем культурного коллектива года Ану Пунгас собирается на праздник 2025 года с детским хором Тойлаской гимназии "Päikesekillukesed" и смешанной взрослой группой "Lausa Lust", в которой является одним из руководителей. Ей жаль, что детские группы региона останутся в стороне от будущего праздника.