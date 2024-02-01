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Сельхозпроизводители получили внеочередное пособие

Кюлли Крийс
, журналист
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Больше всего о пособии ходатайствовали заводчики мясного крупного рогатого скота.
Больше всего о пособии ходатайствовали заводчики мясного крупного рогатого скота. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Департамент сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) выплатит сельхозпроизводителям 3,4 миллиона евро в виде внеочередного пособия, Ида-Вирумаа достанется из них около 110000 евро, то есть чуть больше трех процентов.

В понедельник PRIA начал выплату внеочередного пособия, предназначенного для возмещения декабрьского экономического ущерба, угрожающего жизнеспособности сельхозпроизводителей. До 31 января будет выплачено 3441067 евро.

Больше всего получателей пособия на Сааремаа (297), за ним следуют Пярнумаа (237) и Вырумаа (146). Ида-Вирумаа с его 45 получателями пособия и 109079 евро занимает в таблице предпоследнее место.

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