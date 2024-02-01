Департамент сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) выплатит сельхозпроизводителям 3,4 миллиона евро в виде внеочередного пособия, Ида-Вирумаа достанется из них около 110000 евро, то есть чуть больше трех процентов.
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Сельхозпроизводители получили внеочередное пособие
В понедельник PRIA начал выплату внеочередного пособия, предназначенного для возмещения декабрьского экономического ущерба, угрожающего жизнеспособности сельхозпроизводителей. До 31 января будет выплачено 3441067 евро.