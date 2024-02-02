Йыхви ищет талисман

"Цель конкурса - найти для Йыхвиской волости талисман, который был бы другом и хорошим собеседником для всех, несущим позитив и добрые эмоции", - сообщила волостная управа. Нет жестких правил относительно формы или характеристик талисмана, но он должен выделяться и быть лицом Йыхвиской волости.

"Талисман станет важной частью символики Йыхвиской волости. Он также поможет популяризировать различные массовые мероприятия, такие как спортивные дни, культурные мероприятия, школьные мероприятия и т.д." - говорится в пояснении волостной управы.

Помощник старейшины Йыхвиской волости Ингрид Спитц сказала, что у многих людей с символом Йыхви ассоциируется клюква. "Но, возможно, кому-то придет в голову совершенно неожиданная идея, о которой раньше не задумывались", - сказала она.

По словам Спитц, рамок для этой идеи не устанавливают, но было бы хорошо, если бы талисман можно было сделать вручную и использовать его в качестве костюма, чтобы он мог присутствовать на мероприятиях в качестве живого персонажа.

Призы конкурса - сувениры и подарочные карты Йыхвиской волости.