На этой неделе коллективы Нарвской эстонской основной школы и государственной гимназии обживали новое школьное здание и готовились к церемонии открытия, которая состоится в понедельник.

Новый образовательный комплекс построен рядом с Ратушной площадью на улице Харидузе, на месте бывшей Нарвской эстонской гимназии. Часть старого здания гимназии сохранена, и туда после реконструкции переехали классы основной школы. Большая часть нового образовательного храма построена с нуля, и в здании с балконами и деревянной отделкой чувствуется домашний уют.