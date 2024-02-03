На этой неделе коллективы Нарвской эстонской основной школы и государственной гимназии обживали новое школьное здание и готовились к церемонии открытия, которая состоится в понедельник.

Новый образовательный комплекс построен рядом с Ратушной площадью на улице Харидузе, на месте бывшей Нарвской эстонской гимназии. Часть старого здания гимназии сохранена, и туда после реконструкции переехали классы основной школы. Большая часть нового образовательного храма построена с нуля, и в здании с балконами и деревянной отделкой чувствуется домашний уют. 

Одна из зон отдыха в основной школе с креслами-мешками и скалодромом. "Когда сюда приезжали директора государственных гимназий из южной Эстонии, они лазали, как мишки", - прокомментировала директор Нарвской эстонской государственной гимназии Ирене Кяосаар.
Одна из зон отдыха в основной школе с креслами-мешками и скалодромом. "Когда сюда приезжали директора государственных гимназий из южной Эстонии, они лазали, как мишки", - прокомментировала директор Нарвской эстонской государственной гимназии Ирене Кяосаар. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik
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