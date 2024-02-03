Ограбившего в Ахтме магазин отправили в тюрьму почти на пять лет

Суд рассмотрел обвинение против Алексея Герасимчика в порядке сокращенного производства, что влечет за собой сокращение срока наказания на одну треть.

Непосредственно за грабеж Герасимчику назначили наказание в виде двух лет лишения свободы, а еще 2 года и 11 месяцев тюрьмы он получил по старому делу - в мае 2023 года мужчина был признан виновным в краже партии тротуарной плитки, велосипеда, нескольких телефонов, чужой банковской карточке и пароля от нее, а также уличном ограблении. Тогда он отделался условным сроком, но теперь суд отменил ранее назначенное условное наказание и добавил к предыдущему приговору еще 2 года лишения свободы за ограбление магазина.

Как сообщили Rus.ERR в суде, в законную силу решение пока не вступило.

Вечером 7 ноября 2023 года в полицию поступил экстренный вызов в Ахтмескую часть города Кохтла-Ярве, где, как тогда сообщила Идаская префектура, двое мужчин ворвались в магазин, напали на продавщицу и украли из кассы 250 евро наличными. Женщина попыталась остановить грабителей, но до приезда полицейских они смогли покинуть магазин. Во время схватки с одним из них она повредила руку.

"Хотя в момент инцидента вместе с Герасимчиком в магазине находился 23-летний мужчина, в ходе досудебного следствия было установлено, что он в ограблении не участвовал. Поэтому в декабре прошлого года уголовное дело против него было закрыто", - прокомментировала порталу Rus.ERR прокурор Вируской окружной прокуратуры Ану Толук.