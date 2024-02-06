- Зал небольшой, места немного, аншлаг почти всегда, но такого большого наплыва зрителей не видел несколько лет, - заметил Валерий. - На тесноту никто не сетовал, обстановка здесь свободная - кто-то выходил, кто-то приходил. Порадовало, что было много родителей - поддержка близких для юных музыкантов важна, особенно для начинающих. К счастью, их много, поэтому наш фестиваль с годами только молодеет. Наша сцена прежде всего площадка для экспериментов, которая никогда не разочаровывает. Здесь рождаются новые музыкальные звезды - и в этот день мы увидели и услышали немало новых исполнителей. Находить их и давать возможность проявить себя - главная цель ежегодных встреч в этом теплом доме.