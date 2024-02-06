В прошлом году биржевой пакет электроэнергии был значительно дешевле фиксированного, но в этом году разница может оказаться незначительной, считает эксперт по энергетике и исполнительный директор фирмы Gridio Конрад Ханшмидт.
Эксперт: цены на электроэнергию в биржевом и фиксированном пакетах могут выровняться
По его словам, новый год начался очень сложно - Финляндия была близка к кризису электроэнергии, и цены на электричество в Эстонии сильно выросли.
По его мнению, биржевой пакет позволяет экономить на потреблении электроэнергии.
- Тем, кто может немного регулировать свое потребление, биржевой пакет дает возможность экономить. Также владельцам электромобилей, которых пока не так много. Людям, которые могут поставить таймер на бойлер или стирать, мыть посуду по ночам, - пояснил эксперт. - С другой стороны, мы все еще находимся в ситуации, когда все может пойти иначе. В настоящее время кабель электропередачи между Финляндией и Эстонией поврежден, но, несмотря на это, на прошлой неделе цена составляла пять центов за киловатт-час.
Ханшмидт считает нецелесообразным заключать договоры с фиксированной ценой на срок более одного года.