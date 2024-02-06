Эксперт: цены на электроэнергию в биржевом и фиксированном пакетах могут выровняться

- Тем, кто может немного регулировать свое потребление, биржевой пакет дает возможность экономить. Также владельцам электромобилей, которых пока не так много. Людям, которые могут поставить таймер на бойлер или стирать, мыть посуду по ночам, - пояснил эксперт. - С другой стороны, мы все еще находимся в ситуации, когда все может пойти иначе. В настоящее время кабель электропередачи между Финляндией и Эстонией поврежден, но, несмотря на это, на прошлой неделе цена составляла пять центов за киловатт-час.