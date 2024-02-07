В январе Кассу по безработице уведомили о сокращении более 450 человек

"Наибольшее количество сокращений по-прежнему приходится на обрабатывающий сектор. В январе восемь занятых в этой сфере предприятий сообщили о коллективных сокращениях. А о самых крупных коллективных сокращения в январе уведомили Тартуская тюрьма и компания Eesti Post - первая намерена сократить 102, вторая - 75 человек", - прокомментировали в пресс-службе Кассы по безработице.

Предприятия еще могут изменить первичные сообщения о сокращении, поэтому общее число может уменьшиться.

В статистике безработных сокращаемые обычно также появляются с задержкой, поскольку от подачи уведомления о сокращении до фактического завершения трудовых отношений проходит некоторое время. Например, Тартуская тюрьма по факту сократит персонал 30 июня.

- Надеюсь, что некоторые цифры окажутся ниже. В феврале сообщений о коллективных сокращениях пока не поступало, - заметила руководитель пресс-службы Кассы по безработице Анника Коппель.

В январе прошлого года поступило 7 сообщений о коллективных сокращениях. Всего планировалось сократить 526 рабочих мест.

В декабре 2023 года 8 предприятий сообщили о намерении сократить 153 рабочих места.

По состоянию на 4 февраля, на учете в Кассе по безработице стояли 55 592 человека. Уровень зарегистрированной безработицы был равен 8,3%.