В ночь на 7 февраля пожилая женщина, проживающая в многоквартирном доме на улице В. Герасимова в Нарве, сообщила, что ей не дает спать звук дымового датчика.
СПАСАТЕЛИ ⟩ Дымовой датчик мешал спать, женщина вызвала спасателей
Задымления в комнате не было, и женщина не могла дотянуться до датчика.
Спасатели сняли датчик, а сын женщины пообещал приехать на следующий день и заменить в нем севшие батарейки.
Датчик угарного газа предупредил об опасности
Днем 6 февраля спасатели выехали на улицу Олеви в Ярвеской части города Кохтла-Ярве, где в квартире сработал датчик угарного газа.
Спасатели проверили квартиру. Оказалось, что во время работы газового котла дымоход из-за отсутствия тяги не отводил угарный газ.
Для решения проблемы связались с руководителем квартирного товарищества.