СПАСАТЕЛИ ⟩ Дымовой датчик мешал спать, женщина вызвала спасателей

Задымления в комнате не было, и женщина не могла дотянуться до датчика.

Спасатели сняли датчик, а сын женщины пообещал приехать на следующий день и заменить в нем севшие батарейки.

Датчик угарного газа предупредил об опасности

Днем 6 февраля спасатели выехали на улицу Олеви в Ярвеской части города Кохтла-Ярве, где в квартире сработал датчик угарного газа.

Спасатели проверили квартиру. Оказалось, что во время работы газового котла дымоход из-за отсутствия тяги не отводил угарный газ.

Для решения проблемы связались с руководителем квартирного товарищества.