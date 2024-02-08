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СПАСАТЕЛИ ⟩ Дымовой датчик мешал спать, женщина вызвала спасателей

Северное побережье
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Машина спасателей.
Машина спасателей. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В ночь на 7 февраля пожилая женщина, проживающая в многоквартирном доме на улице В. Герасимова в Нарве, сообщила, что ей не дает спать звук дымового датчика.

Задымления в комнате не было, и женщина не могла дотянуться до датчика.

Спасатели сняли датчик, а сын женщины пообещал приехать на следующий день и заменить в нем севшие батарейки. 

Датчик угарного газа предупредил об опасности

Днем 6 февраля спасатели выехали на улицу Олеви в Ярвеской части города Кохтла-Ярве, где в квартире сработал датчик угарного газа.

Спасатели проверили квартиру. Оказалось, что во время работы газового котла дымоход из-за отсутствия тяги не отводил угарный газ.

Для решения проблемы связались с руководителем квартирного товарищества.

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