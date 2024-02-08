Волость Алутагузе приобрела пограничную вышку в Васкнарве и теперь планирует снести ее, чтобы построить здесь подходящую и безопасную смотровую вышку. Это будет новое место притяжения также для орнитологов.
В Васкнарве на месте старой пограничной вышки установят новую смотровую
В проекте деревни Васкнарва, подготовленном АО "Kobras" и завершенном в 2019 году, записано: "Старую смотровую вышку погранохраны планируется реконструировать и открыть для публики, тем самым предлагается хорошая возможность для наблюдения за птицами".
В то время вышки все еще были внутренними оборонительными или военными объектами, которыми управляло акционерное общество "Riigi Kinnisvara".
Год спустя волость Алутагузе подала заявку на приобретение участка площадью 111 квадратных метров с вышкой, и волостное собрание дало согласие купить его за 990 евро.
Погранохране больше не нужна
Условием продажи было то, что волость обязуется разрешить органам МВД установить на вышке собственное оборудование. Волость также должна была обеспечить вышку электросетью и электричеством.
- Эта необходимость отпала, - сказал старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар, добавив, что пограничная вышка уже давно не обслуживалась персоналом, позже пограничники туда заходили редко, а в последние годы их там вообще не видели. - Сегодня гораздо более современные средства и возможности для наблюдения за границей, вышка уже не нужна.
Теперь волостное управление в рамках программы развития Причудья ходатайствует о получении пособия на строительство полноценной смотровой вышки для посетителей. Что-то похожее на смотровую вышку Тяривере, но, конечно, ниже.
Возможность показать регион
На нынешнюю вышку можно подняться, но это не очень безопасно и не каждый сможет взобраться по лестнице. Есть намерение сделать новую вышку такой, чтобы легко можно было попасть на верхнюю платформу по лестнице.
- Ограды будут деревянными, а несущая конструкция - металлической, потому что во влажном климате она прослужит дольше, - сказал Выхмар, добавив, что высота верхней площадки планируется размером в восемь метров.
По его словам, помимо обозрения вышка будет также предлагать информацию о регионе: "На нижней платформе можно было бы знакомить с местной флорой и фауной с помощью информационных стендов, на верхней платформе можно было бы указать, в каком направлении можно увидеть то-то и то-то. Здесь на стендах можно было бы также выставить историю васкнарвского края".
Притяжение для орнитологов
По мнению Тауно Выхмара, новая вышка может подойти и любителям наблюдать за птицами.
Член правления ЦУ "Alutagusemaa" Таави Вогт считает, что когда новая вышка будет построена, она превзойдет по количеству посетителей смотровую вышку в Ийзаку.
- Вид на реку и озеро здесь гораздо более привлекательный, чем просто вид на лес. Это одно из немногих мест в Ида-Вирумаа, где можно наблюдать водоплавающих птиц. Уверен, что когда строительство будет завершено, орнитологам здесь придется работать по очереди, - с улыбкой добавил он.
Строительство новой вышки может стоить около 50000 евро. Волость снесет старое металлическое сооружение за свой счет. С учетом цен на металл, на этой работе можно даже получить прибыль.
Судьба пограничных вышек обсуждалась еще 20 лет назад
Эстонские пограничники приняли решение снести пограничные вышки советской эпохи. Решение пограничников можно понять, ведь где вышка, там и желающие туда забраться. А с вышки можно упасть, особенно если за ней никто не следит. Конечно, пограничнику этой ерундой заниматься некогда.
При этом каждая смотровая вышка представляет собой туристическую достопримечательность, стоимость которой может превышать сумму, полученную за металлолом, образовавшийся после сноса. Поэтому вышки, которые стали хлопотными для пограничника, можно было в первую очередь выставить на продажу и дать приказ о сносе только в том случае, если бы не нашлось покупателей. Некоторые землевладельцы были бы заинтересованы в сохранении и обновлении смотровой вышки.