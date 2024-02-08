В Васкнарве на месте старой пограничной вышки установят новую смотровую

- Ограды будут деревянными, а несущая конструкция - металлической, потому что во влажном климате она прослужит дольше, - сказал Выхмар, добавив, что высота верхней площадки планируется размером в восемь метров.

По его словам, помимо обозрения вышка будет также предлагать информацию о регионе: "На нижней платформе можно было бы знакомить с местной флорой и фауной с помощью информационных стендов, на верхней платформе можно было бы указать, в каком направлении можно увидеть то-то и то-то. Здесь на стендах можно было бы также выставить историю васкнарвского края".

Притяжение для орнитологов

По мнению Тауно Выхмара, новая вышка может подойти и любителям наблюдать за птицами.

Член правления ЦУ "Alutagusemaa" Таави Вогт считает, что когда новая вышка будет построена, она превзойдет по количеству посетителей смотровую вышку в Ийзаку.

- Вид на реку и озеро здесь гораздо более привлекательный, чем просто вид на лес. Это одно из немногих мест в Ида-Вирумаа, где можно наблюдать водоплавающих птиц. Уверен, что когда строительство будет завершено, орнитологам здесь придется работать по очереди, - с улыбкой добавил он.

Строительство новой вышки может стоить около 50000 евро. Волость снесет старое металлическое сооружение за свой счет. С учетом цен на металл, на этой работе можно даже получить прибыль.

Судьба пограничных вышек обсуждалась еще 20 лет назад Эстонские пограничники приняли решение снести пограничные вышки советской эпохи. Решение пограничников можно понять, ведь где вышка, там и желающие туда забраться. А с вышки можно упасть, особенно если за ней никто не следит. Конечно, пограничнику этой ерундой заниматься некогда. При этом каждая смотровая вышка представляет собой туристическую достопримечательность, стоимость которой может превышать сумму, полученную за металлолом, образовавшийся после сноса. Поэтому вышки, которые стали хлопотными для пограничника, можно было в первую очередь выставить на продажу и дать приказ о сносе только в том случае, если бы не нашлось покупателей. Некоторые землевладельцы были бы заинтересованы в сохранении и обновлении смотровой вышки. ("Eesti Päevaleht", 18.08.2004)