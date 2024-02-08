Жители Ида-Вирумаа вернули 22,9 миллиона единиц залоговой тары

2023 год стал уже четвертым годом подряд, когда было возвращено рекордное количество залоговых упаковок. С учетом того, что в 2019 году потребители вернули 250 миллионов упаковок, по итогам прошлого года этот показатель увеличился на 25% для всех видов тары с залоговой маркировкой и достиг 333 миллионов.

- Глядя на статистику прошлого года, мы можем увидеть ряд положительных изменений. Хотя средний процент возврата немного увеличился для всех видов тары, более примечательная цифра составляет 333 миллиона упаковок - это на 40 миллионов больше, чем всего два года назад. Это показывает, что покупательная способность жителей Эстонии в последние годы неуклонно росла, и, к счастью, забота об окружающей среде проявлялась такими же или даже немного более быстрыми темпами. Процент залоговой упаковки скоро даже превысит отметку в 90%, - сказал руководитель "Eesti Pandipakend" Каупо Карба.