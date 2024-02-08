В прошлом году жители Эстонии вернули более 15 тысяч тонн залоговой тары. Всего было возвращено 333 миллиона упаковок с залоговой маркировкой, или по 261 на человека. С этим показателем возврат поднялся до нового рекордного уровня, еще раз подтвердив высокую экологическую сознательность жителей Эстонии. Жители Ида-Вирумаа вернули 22,9 миллиона залоговых упаковок, или в среднем 172 залоговых упаковки на одного жителя.
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Жители Ида-Вирумаа вернули 22,9 миллиона единиц залоговой тары
2023 год стал уже четвертым годом подряд, когда было возвращено рекордное количество залоговых упаковок. С учетом того, что в 2019 году потребители вернули 250 миллионов упаковок, по итогам прошлого года этот показатель увеличился на 25% для всех видов тары с залоговой маркировкой и достиг 333 миллионов.