Глава социальной службы Йыхви считает обвинения бывшего старейшины в адрес продуктового банка злонамеренными

Член Йыхвиского волостного собрания и лидер фракции центристов Алексей Наумкин в письме, отправленном в редакцию, утверждает, что к нему обратилась мать двоих детей и сообщила, что социальная служба волости назначила ей продовольственную помощь на три месяца, но из продуктового банка на улице Кааре она получила испорченные продукты.

Алексей Наумкин: дареному коню в зубы не смотрят

Алексей Наумкин. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Можно ли применить в этом случае пословицу: дареному коню в зубы не смотрят? Думаю, что нет. Данная помощь - это деньги волости, деньги налогоплательщиков, купивших продукты, работа волонтеров, это время, наконец. И потом, смотреть приходится самым незащищенным, тем инвалидам, старикам, пенсионерам, детям из многодетных семей, которые разворачивают пакеты с продуктовой помощью, издающие удушливый запах. Так что именно от зубов "дареного коня" исходит гнилой запах чиновничьих дотаций, компенсаций и льгот.

Времена непростые, а потому жители Эстонии сегодня как никогда требовательны к республиканской власти. Но именно местное самоуправление, олицетворяющее эту самую власть для большинства населения, дискредитирует ее действиями чиновников и отдельных депутатов.

Вместо того, чтобы поддержать, направить, сориентировать нуждающихся - к каким городским службам и некоммерческим организациям обратиться, помочь разобраться в положенных им услугах, дотируемых местным самоуправлением, чиновники допускают раздачу тухлого мяса и гнилых овощей.

Говорят, что благосостояние человека можно определить по качеству его пищи. Я не сторонник аналогий, но, судя по итогам депутатской проверки, сегодня нуждающиеся жители Йыхви питаются тем, что даже зазорно положить в собачью миску.

Вы спрашиваете: а куда же смотрит высшее руководство волости? Отвечаю. В будущее, где за счет обездоленных оно еще не раз увеличит свою кучу из зарплат, компенсаций и льгот.

Отрывок из комментария члена волостного собрания Алексея Наумкина