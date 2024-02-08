Глава социальной службы Йыхви считает обвинения бывшего старейшины в адрес продуктового банка злонамеренными

Бывший старейшина Йыхвиской волости, а ныне оппозиционный политик Алексей Наумкин утверждает, что в Йыхви нуждающимся раздают испорченную еду. По словам Сирли Таммисте, главы социальной службы волостного управления, претензии Наумкина надуманы и он злонамеренно использует их в качестве своего политического инструмента.
Член Йыхвиского волостного собрания и лидер фракции центристов Алексей Наумкин в письме, отправленном в редакцию, утверждает, что к нему обратилась мать двоих детей и сообщила, что социальная служба волости назначила ей продовольственную помощь на три месяца, но из продуктового банка на улице Кааре она получила испорченные продукты.
Алексей Наумкин: дареному коню в зубы не смотрят
Можно ли применить в этом случае пословицу: дареному коню в зубы не смотрят? Думаю, что нет. Данная помощь - это деньги волости, деньги налогоплательщиков, купивших продукты, работа волонтеров, это время, наконец. И потом, смотреть приходится самым незащищенным, тем инвалидам, старикам, пенсионерам, детям из многодетных семей, которые разворачивают пакеты с продуктовой помощью, издающие удушливый запах. Так что именно от зубов "дареного коня" исходит гнилой запах чиновничьих дотаций, компенсаций и льгот.
Времена непростые, а потому жители Эстонии сегодня как никогда требовательны к республиканской власти. Но именно местное самоуправление, олицетворяющее эту самую власть для большинства населения, дискредитирует ее действиями чиновников и отдельных депутатов.
Вместо того, чтобы поддержать, направить, сориентировать нуждающихся - к каким городским службам и некоммерческим организациям обратиться, помочь разобраться в положенных им услугах, дотируемых местным самоуправлением, чиновники допускают раздачу тухлого мяса и гнилых овощей.
Говорят, что благосостояние человека можно определить по качеству его пищи. Я не сторонник аналогий, но, судя по итогам депутатской проверки, сегодня нуждающиеся жители Йыхви питаются тем, что даже зазорно положить в собачью миску.
Вы спрашиваете: а куда же смотрит высшее руководство волости? Отвечаю. В будущее, где за счет обездоленных оно еще не раз увеличит свою кучу из зарплат, компенсаций и льгот.
Отрывок из комментария члена волостного собрания Алексея Наумкина