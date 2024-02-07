В Нарве хотят сохранить русский язык обучения в некоторых классах

Это решение вызвано необходимостью закрепления законной возможности продолжения преподавания на русском языке в этих классах. Но, это решение не создаст никаких послаблений в вопросе квалификационных требований для педагогов.

- В следующем учебном году лишь первые и четвертые классы обучаются только на эстонском языке, и у нас есть время для подготовки учителей. Но это не значит, что учителя, которые не соответствуют квалификации, смогут продолжить. Продолжить работу с 1 августа 2024 года смогут только те, у кого есть соответствующая квалификация, - сказала руководитель отдела культуры и образования Нарвы Лариса Дегель.