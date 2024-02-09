Тематический парк советской эпохи "Таинственный город" в Силламяэ откроется в марте

Тематический парк "Таинственный город" будет знакомить с разными эпохами Силламяэ, но основной акцент будет сделан на периоде после Второй мировой войны. В то время бывший курортный город Силламяэ в рамках проекта советской атомной промышленности был превращен в секретный город.