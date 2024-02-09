Официальное открытие тематического парка состоится 12 марта, а на следующий день в музее пройдет историческая конференция, на которой обсудят тему нового парка и новой экспозиции, сообщает rus.err.
Тематический парк советской эпохи "Таинственный город" в Силламяэ откроется в марте
Тематический парк "Таинственный город" будет знакомить с разными эпохами Силламяэ, но основной акцент будет сделан на периоде после Второй мировой войны. В то время бывший курортный город Силламяэ в рамках проекта советской атомной промышленности был превращен в секретный город.
По словам директора музея Елены Антушевой, важно понимать, что тематический парк – это часть музея, а не игровая зона.
Стоимость тематического парка составляет более 1,1 млн евро. Большая часть расходов покрыта за счет субсидии от Европейского фонда регионального развития.