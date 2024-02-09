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Тематический парк советской эпохи "Таинственный город" в Силламяэ откроется в марте

Северное побережье
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Вид на центр города Силламяэ.
Вид на центр города Силламяэ. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Arhiiv

Официальное открытие тематического парка состоится 12 марта, а на следующий день в музее пройдет историческая конференция, на которой обсудят тему нового парка и новой экспозиции, сообщает rus.err.

Тематический парк "Таинственный город" будет знакомить с разными эпохами Силламяэ, но основной акцент будет сделан на периоде после Второй мировой войны. В то время бывший курортный город Силламяэ в рамках проекта советской атомной промышленности был превращен в секретный город.

По словам директора музея Елены Антушевой, важно понимать, что тематический парк – это часть музея, а не игровая зона.

Стоимость тематического парка составляет более 1,1 млн евро. Большая часть расходов покрыта за счет субсидии от Европейского фонда регионального развития.

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Силламяэ
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