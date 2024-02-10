В январе Алутагузескую дружину "Кайтселийта" посетили члены самого известного добровольческого подразделения ВСУ "Азов" Илья Самойленко, Арсений Федосюк и Владимир Вернигора. Первые двое участвовали в войне, развязанной Россией, в боях на Донбассе и Мариуполе. 30-летний Самойленко потерял в бою руку, ее заменяет протез. В интервью "Северному побережью" мужчины рассказывают о том, почему их подразделение боятся и ненавидят в России, а также о том, как долго еще продержится Украина.
ДРУЖИННИК ⟩ Украинские бойцы, посетившие Ида-Вирумаа: "Цель не в том, чтобы война быстро закончилась, а в том, чтобы Украина победила"
- Война в Украине продолжается уже два года. Есть ли в Украине чувство усталости от войны и желание закончить ее, о чем-то договориться с агрессором?
Арсений Федосюк: Прежде всего здесь следует провести различие между военными и гражданскими лицами. А в случае с военнослужащими следует различать мобилизованных и добровольцев. В случае с Украиной добровольцы - это те, кто добровольно пришел воевать.
- А бригада "Азов" - это именно добровольческое подразделение?
- Да, первоначально, в 2014 году, оно было сформировано как добровольческое подразделение при Министерстве внутренних дел. С тех пор мы подчиняемся Министерству внутренних дел и являемся частью Национальной гвардии. На данный момент из батальона мы превратились в бригаду. Мы отличаемся от других подразделений тем, что в нашем составе нет мобилизованных, только добровольцы. Мы отбираем людей. Через курс молодого бойца проходят все, но не все, а только лучшие проходят через сито. Поэтому в наше подразделение попадают только самые лучшие.
"Азов" в этом отношении не уникален. В Украине есть и другие структуры с похожим принципом.
Если говорить об усталости, то, пожалуй, больше всего устали гражданские лица.
У военнослужащих усталость проявляется весьма конкретно: ты действительно устаешь, потому что выполняешь боевую задачу дольше, чем мог бы, если бы людей было больше. То есть ты должен выполнить больше задач, чем если бы у нас была более широкая мобилизация. Ощущается нехватка людей. Сейчас это не критично, но она все же существует.
Илья Самойленко: Враг постоянно использует эту тему усталости, чтобы заставить всех остальных задуматься, как быстрее закончить эту войну. Но цель не в том, чтобы война закончилась, а в том, чтобы мы победили. И это важно. Для достижения этой цели также можно работать дольше. Но проблема все равно в людях, в необходимости их обучать, поддерживать на должном уровне и не изнурять постоянно.
Владимир Вернигора: Я бы добавил, что война идет уже десять лет, и понятие усталости тоже изменилось. Возможно, люди не хотели бы уезжать из города Буча куда-нибудь в пригород Брюсселя, потому что до войны жить в Буче было лучше, чем в пригороде Брюсселя. Так что понятие усталости имеет массу дополнительных оттенков.
- Западные страны, в том числе и Эстония, с начала войны помогают Украине по мере своих возможностей и представлений. Что было бы без этой помощи?
Арсений Федосюк: Конечно, без помощи Запада было бы гораздо сложнее. Мы очень благодарны нашему истинному другу и союзнику Эстонии, потому что Эстония, как никто другой, понимает, что такое Россия и почему от нее исходит такая большая опасность.
Если посмотреть на соотношение, то Эстония поддержала Украину больше всех, как и Латвия и Литва. Вклад ваших граждан в виде пожертвований также был очень велик, и в начале войны он был особенно важен. Без этого линия фронта была бы значительно западнее, чем сейчас.
Владимир Вернигора: Я хотел бы подчеркнуть, что концепция помощи изменилась. Мы пришли сюда, чтобы сказать, что Украина теперь готова к сотрудничеству на совершенно ином уровне, потому что время быстрой помощи прошло. Теперь нам предстоит действовать с более долгосрочной точки зрения, учитывая, что мы можем предложить вам взамен. У нас есть большой опыт, который Эстонская Республика могла бы использовать.
- Когда соседи России смогут жить спокойно, не опасаясь угрозы оттуда?
Арсений Федосюк: Пока существует Россия, существует и угроза. Мы должны принять, что это наша жизнь - военные это прекрасно понимают. Также необходимо объяснить населению, что в какой-то момент война может быть очень близка и что конца этой ситуации может не быть.
- Вы сказали, что война в Украине идет уже десять лет, но полномасштабное вторжение началось два года назад, а сейчас еще говорят, что Украина не была к ней достаточно подготовлена, потому что возможность полномасштабного вторжения не воспринималась всерьез. Считаете ли вы, что в Украине были допущены ошибки?
Арсений Федосюк: Государственный аппарат не был готов, как и вооруженные силы. Военные как часть общества готовились к этому, и у нас было четкое понимание, что рано или поздно начнется большая война. Даже люди, ушедшие из вооруженных сил, говорили оставшимся, что вернутся, когда начнется война. Многие сдержали свое слово.
Государство было по-детски наивным, но сейчас можно сказать, что оно постепенно становится все более зрелым во многих областях. Это вопрос физического выживания украинского народа.
Владимир Вернигора: Мы в Украине уже давно понимаем, что сейчас на кону стоит уничтожение украинской нации и государства. Это просто, но это не всегда понимают те люди, которые пытаются призвать Россию к созданию нового мирового порядка, как, например, после наполеоновских войн пригласили к этим переговорам Францию.
Наполеоновские войны не были войнами-геноцидом.
- Вы все трое - добровольцы из бригады "Азов". Почему русские так боятся и ненавидят это подразделение, называя ее членов убийцами, нацистами и бог знает кем еще?
Арсений Федосюк: Боятся всех добровольцев, потому что добровольцы идут на войну осознанно и очень мотивированы. "Азов" следует традициям украинского национализма, которые были заложены в начале 20-го века во времена Украинской Народной Республики.
Подготовка "Азова" - это не только физическая подготовка к бою, но и интеллектуальная сторона. У нас регулярно проводятся лекции, поэтому наши люди политически осведомлены и хорошо воюют. Таких людей больше всего боятся наши враги.
Если вспомнить 2014 год, когда в Украине появилось довольно много добровольческих батальонов, то российские представители внесли такие батальоны, как "Донбасс", "Айдар" и другие, в список сил абсолютного зла, наряду с "Азовом".
Владимир Вернигора: Одна из причин, почему "Азов" так раздражает Россию, заключается в том, что батальон зародился на востоке Украины, где российские власти рассчитывали, что их встретят с цветами. Батальон связан с Харьковом и Мариуполем, население которых преимущественно русскоязычное и которые Путин пришел "освобождать". Но вместо цветов он встретил жесткое сопротивление и, наверное, поэтому и обиделся.
- Что бы вы сказали тем людям, живущим в Эстонии, которые сейчас в душе поддерживают и одобряют действия России в Украине?
Илья Самойленко: Ничего. Я бы не хотел общаться с этими людьми.
Арсений Федосюк: Я бы пригласил их в донбасские степи Украины, и, если они так любят Российскую Федерацию, пусть докажут это своими поступками. Мы можем поспорить на поле боя.
- Как долго еще Украина готова сражаться?
Илья Самойленко: Столько, сколько потребуется.
- Хватает ли у вас всего необходимого?
Арсений Федосюк: Уже сейчас ощущается нехватка людей, боеприпасов и тяжелой техники. Ни одна страна НАТО с тем военным потенциалом, который на сегодня есть у Украины, не пошла бы на подобную войну. Потому что их военная доктрина не предусматривает ведение войны с таким минимальным вооружением, как у нас.
Чем бы ни закончилась нынешняя фаза конфликта, рано или поздно она повторится, если Украина не создаст вокруг себя безопасную зону. Это было бы для нас настоящей победой.