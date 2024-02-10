ДРУЖИННИК ⟩ Украинские бойцы, посетившие Ида-Вирумаа: "Цель не в том, чтобы война быстро закончилась, а в том, чтобы Украина победила"

- Война в Украине продолжается уже два года. Есть ли в Украине чувство усталости от войны и желание закончить ее, о чем-то договориться с агрессором?

Арсений Федосюк: Прежде всего здесь следует провести различие между военными и гражданскими лицами. А в случае с военнослужащими следует различать мобилизованных и добровольцев. В случае с Украиной добровольцы - это те, кто добровольно пришел воевать.

- А бригада "Азов" - это именно добровольческое подразделение?

- Да, первоначально, в 2014 году, оно было сформировано как добровольческое подразделение при Министерстве внутренних дел. С тех пор мы подчиняемся Министерству внутренних дел и являемся частью Национальной гвардии. На данный момент из батальона мы превратились в бригаду. Мы отличаемся от других подразделений тем, что в нашем составе нет мобилизованных, только добровольцы. Мы отбираем людей. Через курс молодого бойца проходят все, но не все, а только лучшие проходят через сито. Поэтому в наше подразделение попадают только самые лучшие.

"Азов" в этом отношении не уникален. В Украине есть и другие структуры с похожим принципом.

Если говорить об усталости, то, пожалуй, больше всего устали гражданские лица.