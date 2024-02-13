В Нарве откроется новый спортзал

Спортклуб откроется не позднее осени 2024 года, как сообщили в АО "East Capital Real Estate". Современный спортивный зал площадью 800 квадратных метров будет открыт для посетителей круглосуточно.

- Благодаря "Gym!" в распоряжении жителей Нарвы появится качественный, хорошо оборудованный и всегда открытый спортклуб, где посетители найдут все необходимое для тренировок за абонентскую плату всего 19 евро в месяц. Я уверен, что таким образом мы предложим всему местному сообществу отличную ценность и возможности для поддержания активного образа жизни, - отметил исполнительный директор компании "Gym Eesti" Атс Лахи.

"Gym!" представляет собой сеть работающих по системе самообслуживания 24/7 спортклубов, представленная в Эстонии и Латвии. В нее входит 12 клубов - восемь в Эстонии и четыре в Латвии. В 2024 году в обеих странах планируется открытие еще нескольких клубов.