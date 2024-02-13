Внешняя разведка: Россия наращивает наступательный потенциал в окрестностях Эстонии

"Для Эстонии реализация реформы означает значительное увеличение российских войск на границах Эстонии в ближайшие годы", - констатировал Департамент внешней разведки. В его ежегоднике отмечается, что цели российской военной реформы отражают видение российского руководства о ресурсах, необходимых для ведения войны против Украины и противостояния Западу. "Вероятно, в Кремле оценивают, что конфликт с НАТО может случиться в ближайшее десятилетие", - говорится в сообщении.

Целью России является военное доминирование в регионе Балтийского моря, считает Департамент внешней разведки и перечисляет изменения, происходящие в ходе реформы российской армии, в центре внимания которой находится реструктуризация системы управления вооруженными силами.

Рост военного потенциала РФ в окрестностях Эстонии в Ленинградской и Псковской областях обусловлен в основном возможным переформированием существующих подразделений в дивизии, констатируют в Департаменте внешней разведки.

Согласно одному из возможных сценариев, личный состав сухопутных войск и воздушно-десантных войск ВС РФ на эстонском направлении может в ближайшие годы почти удвоиться, что до начала полномасштабной войны в Украине 24 февраля 2022 года составляло около 19000 человек. Сколько таких подразделений может находиться в постоянной боевой готовности, зависит от способности России набирать военнослужащих по контракту, обучать и удерживать на службе.