В Нарве состоится состязание юных пианистов со всей Эстонии

Перед этим 23 юных пианиста из музыкальных школ Эстонии будут состязаться в двух конкурсных турах 16 и 17 февраля.

По решению жюри - оно будет в составе преподавателя Эстонской академии музыки и театра Аге Юрикас, преподавателя Тартуского музыкального училища Яна Каппа и дирижера Нарвского симфонического оркестра Анатолия Щуры - лучшие участники, ставшие лауреатами, выступят 18 февраля перед публикой на сцене Дома культуры "Ругодив" в сопровождении симфонического оркестра.

Слушателей ожидает знакомство с редкими и разнообразными по стилю концертами для фортепиано с оркестром от барокко до современности в исполнении юных дарований Эстонии.

Как рассказывало "Северное побережье" в прошлые годы, уникальная творческая идея о таком конкурсе впервые была воплощена в феврале 1996 года, и теперь он проводится раз в два года. Один из организаторов - дирижер Нарвского симфонического оркестра Анатолий Щура считает, что неослабевающий многолетний интерес к проекту кроется в его нестандартности.

- Он предоставляет благодатную возможность молодым музыкантам предъявить жюри отшлифованную сольную программу, подчеркнуть свои достоинства и стушевать недостатки, - объяснял Щура ранее. - Взамен конкурсанты получают шанс выступить в ансамбле с настоящим симфоническим оркестром.