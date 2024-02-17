Снятый при поддержке Вируского кинофонда документальный фильм "Vara küps" раскрывает перед зрителем нынешнее состояние лесов Эстонии, а также показывает, каким образом политические решения влияли на использование нашего общего достояния. Фильм о природе снимался более чем в шестидесяти разных местах Эстонии, в том числе в заповедниках Мурака и Агусалу, а также в окрестностях Онтика.
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Фильм "Vara küps" запустил и в Йыхви дебаты о вырубке леса
"Vara küps" показывает участвовавших в дебатах на тему леса представителей лесной промышленности, Центра управления гослесами и ученых-натуралистов, чтобы выяснить, что происходило с эстонскими лесами и какое наследство мы оставим своим потомкам.