Сб, 17.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

Фильм "Vara küps" запустил и в Йыхви дебаты о вырубке леса

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Copy
Документальный фильм о природе снимался более чем в шестидесяти разных местах Эстонии, в том числе в заповеднике Агусалу.
Документальный фильм о природе снимался более чем в шестидесяти разных местах Эстонии, в том числе в заповеднике Агусалу. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Снятый при поддержке Вируского кинофонда документальный фильм "Vara küps" раскрывает перед зрителем нынешнее состояние лесов Эстонии, а также показывает, каким образом политические решения влияли на использование нашего общего достояния. Фильм о природе снимался более чем в шестидесяти разных местах Эстонии, в том числе в заповедниках Мурака и Агусалу, а также в окрестностях Онтика.

"Vara küps" показывает участвовавших в дебатах на тему леса представителей лесной промышленности, Центра управления гослесами и ученых-натуралистов, чтобы выяснить, что происходило с эстонскими лесами и какое наследство мы оставим своим потомкам.

Руководитель Вируского кинофонда Пийа Тамм отметила, что лента стала причиной скандала еще до премьеры: специалисты из Эстонского союза лесной и деревообрабатывающей промышленности потребовали, чтобы их интервью были вырезаны из фильма.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Культура
Наверх