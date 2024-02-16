Вторым вице-мэром Нарвы может стать Мессурме Писарева из Йыхви

Мессурме Писарева в 2021-2023 годы была в составе волостной управы Йыхви, где курировала сферы предпринимательства, инноваций и туризма. Этой должности она лишилась вследствие кадровой реформы.

Сейчас Писарева является членом Йыхвиского волостного собрания.

С 2021 по 2023 год Писарева была членом Партии реформ, как и старейшина волости Марис Тоомель. После увольнения с должности Писарева покинула партию, и сейчас она беспартийная.

Предложивший Мессурме Писареву себе в помощницы мэр Нарвы Яан Тоотс отказывается комментировать этот выбор. "Пока дело не сделано и она не утверждена, говорить не о чем", - сказал Тоотс "Северному побережью".

Рассмотреть кандидатуру Писаревой и проголосовать за ее утверждение в должности вице-мэра Нарвы городское собрание собирается в четверг, 22 февраля. Тогда же Писаревой будет назначен стандартный оклад члена Нарвской горуправы в размере 3500 евро в месяц.

С таким же окладом работает первый нарвский вице-мэр Олег Карпиков, утвержденный в должности в октябре 2023 года, и затем вскоре вступивший в Центристскую партию, находящуюся в Нарве у власти.