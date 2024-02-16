Стадион Хейно Липпа будет принимать и футбольные матчи

Президент "Phoenix" Сергей Иванов сказал, что клуб сразу же ухватился за возможность играть на уровне "B" первой лиги. "Мы очень рады, что, несмотря на поражение в серии переходных матчей, мы сможем играть в более сильной лиге. Я верю, что это будет способствовать развитию футбола в Йыхви, а также привлечет больше болельщиков на матчи", - сказал он.

Если в последние годы "Phoenix" проводил свои игры на стадионе около железной дороги, то теперь матчи уровня "B" первой лиги будут проходить на новом стадионе имени Хейно Липпа, который до сих пор использовался в основном для занятий легкой атлетикой. Сейчас там даже нет футбольных ворот. Однако благодаря соседству со спортхоллом на стадионе Липпа лучшие условия для переодевания и мытья, а также для болельщиков.