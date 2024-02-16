Йыхвиский футбольный клуб "Phoenix" начнет новый сезон в третьей лиге Эстонии, заняв место маардуского "Linnameeskond", не прошедшего лицензирование футбольного союза, и будет проводить свои домашние матчи на стадионе Хейно Липпа, который не принимал футбольные матчи в предыдущие летние периоды.
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Стадион Хейно Липпа будет принимать и футбольные матчи
Президент "Phoenix" Сергей Иванов сказал, что клуб сразу же ухватился за возможность играть на уровне "B" первой лиги. "Мы очень рады, что, несмотря на поражение в серии переходных матчей, мы сможем играть в более сильной лиге. Я верю, что это будет способствовать развитию футбола в Йыхви, а также привлечет больше болельщиков на матчи", - сказал он.