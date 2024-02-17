В Нарве прошла уличная акция в память о Навальном и с обвинением Путина

Местом сбора художник Каштан выбрал памятник жертвам репрессий в сквере рядом с нарвским железнодорожным вокзалом. Оттуда собравшиеся прошли к берегу пограничной реки, а далее - к памятной доске о жертвах нарвского лагеря для военнопленных и репрессированных.

"Это поход против фашизма и путинской войны. Это дань памяти и уважения всем тем, кто ценой собственной жизни противостоял, противостоит и будет противостоять злу. Это акт совести и солидарности со всеми теми, кто по-настоящему не забыл, не забыт и не забудет", - прокомментировал акцию сам Вован Каштан.

Затем в комментарии для RusDelfi Каштан сказал: "Навальный для меня главный символ политзаключенных, которых будет становиться все больше. Путин так или иначе убил своего оппонента".

К акции Каштана присоединились и трое молодых человек, как пишет RusDelfi. Один из них - гимназист Саша, который сравнительно недавно переехал в Эстонию из России. "Прийти и почтить память Алексея Навального, как главного либерального и оппозиционного политика последних лет, входит в мой гражданский долг человека, который следит за судьбой своей страны", - сказал Александр.

Еще один молодой участник - Милан, он сказал, что для него это больше символическая акция. "Я здесь не только в поддержку Навального, но и за тех, кто боролся, борется и будет продолжать бороться за свободную Россию, за демократические идеалы, против тиранизма. Как бы я не пытался отрицать, но у меня есть русские корни, и я хочу посещать Россию, но не с тем режимом, который там есть сейчас".